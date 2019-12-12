Herhangi bir iş yerinde çalışan vatandaşlar, iş sözleşmeleri tek taraflı olarak işverenleri tarafından feshedilirse yani bu işçiler işten rızaları dışında çıkarılırsa, bu çıkarılma sonrası hem işçiler hem de bakmakla yükümlü oldukları aileleri hayatlarını devam ettirebilmeleri için Türkiye İş Kurumu tarafından belirli bir süre işsizlik maaşı almaktadırlar. Çalışanlar böyle bir durumla karşı karşıya kaldıkları zaman 10 aya varan işsizlik maaşı imkânından yararlanabilmektedirler. İşsizlik maaşı genel olarak işten çıkarılan kişilere veriliyor. Ancak işten kendi rızaları ile çıkan yani istifa eden vatandaşlar işsizlik maaşı alabilme imkânlarının bulunup bulunmadığını oldukça fazla merak etmektedir. İstifa eden işçi işsizlik maaşı alabilir mi? İşte vatandaşların sık sık araştırdığı ve hakkında daha fazla detay öğrenmek istediği işsizlik maaşı hakkındaki detayların yer aldığı haberimiz…

İSTİFA EDEN İŞÇİ İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Kendi istekleri ile herhangi bir gerekçe başvurup bunu sunmadan işten ayrılanlar yani istifa edenler hiçbir şekilde işsizlik ödeneği (işsizlik maaşı) alamamaktadırlar. Ancak, 4857 Sayılı İş Kanunu tarafından ‘haklı fesih' olarak tanımlanan durumlarda çalışanların işsizlik maaşı almak hakları bulunmaktadır.

Haklı fesihle istifa eden çalışanlar, haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor. Eğer işten çıkış konusu yargıya intikal etmiş ise davanın sonucuna göre yine işsizlik maaşı alabilirler.

Haklı sebepler;

-Maaşın ödenmemesi,

-Gerçek ücretin saklanması,

-Mobbing,

-İyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması,

-Sağlık gerekçeleri,

-Sözleşmeye uyulmaması gibi haller olarak bilinmektedir.

Bu durumlar haklı fesih kapsamına girmektedir. Eğer işçi bu durumların bir ya da birden fazlasına çalıştığı iş yerinde maruz kaldıysa ve bu gerekçeyle işten ayrıldıysa ve bunu rapor edip işten çıkmasına neden olarak gösterirse işsizlik ödeneği alabilmektedir.

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