İstinyePark çalışma saatleri 2019: İstinyePark hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

İstinyePark mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… İstinyePark sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? İstinyePark AVM 10:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, İstinyePark çalışma saatleri 2019…

İSTİNYE PARK AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

İstinyePark AVM hafta içi her gün mesaiye sabah tam 10:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. İstinyePark öğle arası tatili vermemektedir.

İstinyePark AVM ayrıca; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

İstinyePark AVM, İstinye Bayırı Cad., No: 73 Sarıyer – İstanbul adresinde bulunmaktadır.

İstinyePark Telefon Numarası: 0 212 345 55 55

İSTİNYE PARK AVM HAKKINDA

Proje inşaatına Orjin Grup ve Doğuş Grubu ortaklığı ile 2005 yılı Temmuz ayında başlanan İstinyePark, 87 bin metrekaresi mağaza alanı olmak üzere toplam 270 bin metrekare inşaat alanı ve 280 mağazası ile İstanbul'daki mevcut alışveriş merkezlerinden büyüklük ve mağaza karması bakımından çok daha avantajlı bir konuma sahip. Eylül 2007'den beri açık ve kapalı alışveriş mekanları ile farklı beğeni ve ihtiyaçlara cevap veren İstinyePark, 147 giyim mağazası ve Türk pazarına ilk kez giriş yapan 41 yeni markanın yanı sıra dünya mutfaklarından çok seçenekli restoranlarıyla tüm alternatifleri aynı anda sunan tek alışveriş merkezi olma özelliğini koruyor.