İşveren, işçilere ücretlerini bankadan ödemezse ne olur? Elden maaş almak sorun yaratır mı?

Çeşitli kurumlarda çalışan işçilerin bir bölümü ay boyunca göstermiş oldukları çalışmaların karşılığı olan ücretlerini yani maaşlarını ya da işveren tarafından verilen ikramiyeleri, banka üzerinden alan çalışanların aksine elden almaktadırlar. Bu durumu gerek işlerini kaybetmemek gerekse iş yerinde alışılmış bir durum olduğu için itiraz edememelerinden dolayı yaşamaktadır. Ancak yaşanan bu halden rahatsız olan işçiler konu hakkında yasaların ne dediğini araştırmaktadır. İşveren, işçilere ücretlerini banka aracılığıyla ödemese ne olur? İşçiler ücretlerini banka üzerinden almak zorundalar mı? Aksi bir durum yaşandığında yani işçiler ücretlerini banka yerine elden aldıklarında işverene yaptırım ne olur? İşte tüm bu soruların cevaplarını araştıran ve konu hakkında kendilerine verilen haklar nelerdir öğrenmek isteyen çalışanlar için hazırladığımız sayesinde merak edilen her şeyi öğrenebileceksiniz. İşte haberimizin ayrıntıları…

İŞVEREN, İŞÇİLERE ÜCRETLERİNİ BANKA ARACILIĞIYLA ÖDEMESE NE OLUR?

Bu konuyla ilgili, TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde net bir açıklamada bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu kaynak gösterilerek yapılan açıklama şu şekildedir;

“Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmeliğin 16'ncı maddesi uyarınca İş Kanunu'nun 102'nci maddesinde öngörülen idari para cezası işveren hakkında uygulanır.”

4857 sayılı İş Kanunu'nun 102. maddesini de açmak gerekirse, işçinin sözleşmelerinden doğan ücret ödemelerini prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz yirmi beş Türk Lirası idari para cezası verir.

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN NE KADARLIK TUTARI BANKAYA YATIRILMALIDIR?

TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konu ile ilgili açıklaması ise;

“ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmeliğin 10'uncu maddesinde iş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişilerin, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.” şeklindedir.