İşverenin kadınlara erkeklerden daha az ücret ödemesi kanuna uygun mudur? 2szcu

Türkiye'de kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikler birçok alanda kendini göstermektedir. Bunlardan biri de iş alanı. Maalesef bazı iş yerlerinde işverenlerin kadın çalışanlarına kendileri ile aynı sektörde, aynı bölümde, aynı mevkide, aynı işi yapmalarına rağmen erkek çalışanlarına göre daha daha az maaş ve daha az hak verdikleri bilinmektedir. Her ne kadar adaletsiz ve çirkin görünse de oldukça yaygın bir durum. Bu mağduriyete maruz kalan kadınlar ise konuya ilişkin yasal haklarının ne olduğu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için çeşitli araştırmalar yapmaktadır. İşverenin kadınlara erkeklerden daha az ücret ödemesi kanuna uygun mudur? Kadınlar böyle durumlarda ne yapmalıdır? İşte merak edilen tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimizin detayları…

İşverenin kadınlara erkeklerden daha az ücret ödemesi kanuna uygun mudur?

İş yerlerinde kadınlara erkeklerden daha az ücret ödenmesi gibi bir ayrımcılık söz konusu olduğunda buna maruz kalan kadınlar bu durumun kanunlarca ne kadar doğru olup olmadığı araştırmaktadır. Konuyla ilgili olarak 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesinde çok net bir açıklama yapılmıştır.

Kanun bu eşitsizliğin yapılamayacağını “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.” şeklindeki açıklamasıyla belirtmiştir.

Böyle bir durumda kadınlar yasal yollara başvurabilir ve dört aya kadar ücreti tutarında tazminat talep edebilir.