İşverenler asgari ücret zammı için ne diyor?

Sozcu.com.tr asgari ücretli çalışanlardan sonra şimdi de işverenlere mikrofon uzattı. İşverenler mevcut asgari ücretin yetersiz olduğunu belirtirken, asgari ücrette yüksek bir artışı kaldırmayacaklarını ve eleman çıkarmak zorunda kalacaklarını söylüyor. Yetkililere seslenen işverenler devletten daha fazla destek ve teşvik bekliyor. İşte işverenlerin asgari ücret hakkındaki düşünceleri…

-ANTALYA-

“İKİ ELEMAN DAHA ÇIKARTIRIM”

Antalya’da yaklaşık 5 yıldır market işleten ve 5 kişiyi istihdam eden Ramazan Yeşim, asgari ücret ile ilgili durumu, “Aşağıya tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” şeklinde özetledi. “İşveren kendi tarafından baktığı zaman maliyetler yüksek, işçi kendi tarafından baktığı zaman geçim sıkıntısı var.” diyen Yeşim, “Geçen yıl asgari ücret bin 600 liraydı, 2 bin 20 liraya çıkınca ben bir çalışanımı çıkarttım” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 2 bin 500-2 bin 600 olması durumunda 2 eleman daha çıkartacağını belirten Yeşim, “Benim gibi düşünen işletme de çok olur. İşsizlik sayısı daha da artabilir diye düşünüyorum. Çünkü piyasa hiç iyi değil. İşveren de sıkıntıya girer, işçi de. Şu anda bir işçinin bana maliyeti 4 bin liranın üzerinde. Ülkenin durumu ortada. Bizler işveren olarak şu an para kazanmıyoruz. Devlete çalışıyoruz. Bu yüzden de ne işçinin, ne de işverenin yüzü gülüyor. Ülke olarak mutsuzuz.” açıklamasında bulundu.

-ESKİŞEHİR-

“DOMİNO TAŞI GİBİ BİZİ ÇOK CİDDİ ETKİLEYECEK”

Eskişehir’de 30 yıldır restoran işletmeciliği yapan Bahar Bilen aynı zamanda Eskişehir Lokantacılar Oda Başkanı. İşletmesinde 12 sigortalı personel çalıştıran Bilen, asgari ücret zammına ilişkin şöyle konuştu:

“Asgari ücretin işverenlere de yüklü bir maliyeti var. Asgari ücretten vergilerin kaldırılması gerekiyor. Vergiler kaldırıldığı takdirde Türk-İş Başkanı’nın yaptığı açıklama gibi 2 bin 500 ila 3 bin lira arası makul bir rakam. Asgari ücretin yüksek bir rakam açıklanması durumunda işverene etkisi büyük olur. Tsunami olarak adlandırıyorum ben bunu. Çünkü işletmelerde asgari ücretle çalışanların yanı sıra performansa göre veya uzun yıllardır çalışan personel var.

Asgari ücreti 2 bin 500 liraya çıkarttığımızda şu anda o rakama çalışan veya 3 bin liraya çalışan personelin de maaşına zam yapmamız gerekiyor. Bu dolayısıyla domino taşı gibi bizi çok ciddi etkileyecek. Asgari ücretin yükselmesi işsizliğe neden olabilir mi? Onu bilemiyorum. Ama insanların refah seviyesini yükseltmiş olur. Bizler de yükselmesini isteriz. Çalışanların refah seviyesinin yükselmesine bağlı olarak çalışma performansları da artıyor. İşveren açısından tabi çok zor bir durum. Gönül istiyor asgari ücret 3 bin lira olsun. Ama vergileri mutlaka kaldırmaları lazım. Gemilerin mazotundan vergi almıyorsunuz, pırlantadan vergi almıyorsunuz. Asgari ücretliden vergi alınıyor. Buna bir düzenleme getirilmesi gerekiyor”

-KONYA-



“MAKSİMUM 2 BİN 250 LİRA OLMALI”

Konya’da otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikanın sahibi olan İbrahim İyicora, asgari ücretle ilgili olarak şöyle konuştu;

“İşletmemde şu an 25’e yakın işçim var. Bir işveren olarak emekçi arkadaşlarımızın en yüksek asgari ücreti almalarını isterim ama biz işverenlerin içerisinde bulunduğu ekonomik daralma da her geçen gün artıyor. Elektrik maliyetlerimiz arttı. Üretimimiz azaldı. Dış pazarda rekabet edebilecek durumda değiliz. Şu an bir asgari ücretli çalışanımız bütün masraflarıyla birlikte bize 3 bin 500 liraya geliyor. Devletimiz asgari ücretliyi düşünecekse asgari ücretliden aldığı vergiyi kaldırmalı. Aksi bir durumda asgari ücrete yüksek bir artış gelirse mecburen işçi çıkartmak zorunda kalacağız ve bu da istihdamı etkiler. Asgari ücrette vergi kaldırılmayacaksa maksimum 2 bin 250 lira olmalı”

-BURSA-

“DEVLET İŞVERENİ DE KORUMALI”

Bursa’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ortağı olan Nihat Taş, 28 yıldır bu işte olduğunu belirterek Bursa’da bulunana iki imalathanede 90 çalışanının bulunduğunu belirtti. Asgari ücretin 2 bin 500 TL sınırında olmasına sıcak baktığını söyleyen Taş, “Çalışanların bugünkü asgari ücretle geçinemediği ortada. Bu da çalışan aileler arasında bazen trajedik olaylara yol açabiliyor.

Bunlar boşanmaları ve cinayetleri de tetikliyor. Hepsi maddi sıkıntının nedeni. Asgari ücretin düşündüğüm rakamın üzerine çıkması halinde biz işverenleri haliyle zorlayacak. Bu da eleman çıkarmak demek. Asgari ücret artacaksa devlet işvereni de korumalı teşvik kapılarını açmalı. Biz de işçi çıkarmamış oluruz” ifadelerini kullandı.

-KOCAELİ-



“ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANDAN VERGİ ALINMAMALI”

Kocaeli'de kafe işletmeciliği yapan Orhan Yılmaz, asgari ücretin insanca yaşanabilir bir seviyede olması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Türkiye'nin koşulları ortada. Biz elimizden geldiğince asgari ücretin üzerinde bir ücretle arkadaşlarımızı çalıştırmaya özen gösteriyoruz. Asgari ücret şu anda 2 bin 750 civarında olmalı. 2 bin lira ile bu dönemde insanlar nasıl geçinebilir? Bir ev, çocuklar nasıl doyabilir? Bunu kimse kabul edemez. Bütün insanlar, insanca yaşayacakları, aç kalmayacakları ücretleri hak ediyor. Asgari ücret yükselmeli. Yükselirse bizim mevcut maaşımızla aynı seviyeye gelebilir. Böylelikle sadece benim çalışanlarım değil, bütün çalışanlar hak ettikleri ücretleri elde edebilir. Burada devlet de elini taşın altına koymalı ve asgari ücretli çalışanlardan vergi almamalı.”

-SAMSUN-



“İŞÇİ ÇIKARABİLİRİZ”

15 yıldır restoran işleten Emre Bayık yanında 32 kişi çalıştırıyor. Asgari ücretin en fazla 2500 TL olması gerektiğini söyleyen Bayık şöyle konuştu:

“SSK, stopaj, vergiler artacak. Asgari ücreti 3 bin TL yapsın ama bizim üzerimizdeki yükü azaltsın. Biz de maliyet düşürmeye çalışacağız. İşçi çıkarabiliriz. İstihdam azalır. Piyasa zaten çok bozuk ve bir kriz yaşanıyor. Kesinlikle işsizliği artıracaktır. Geçen yıl artıştan sonra işsizlik arttı şimdi yüksek bir rakam açıklanırsa işsizlik daha da artacak”

-MUĞLA-



“ÇOK İŞ YERİ KAPANIR VE İŞSİZ SAYISI ÇOK DAHA KATLANIR”

Köyceğizli 38 yıllık turizmci ve yazar otel sahibi Ömer Oflaz şu anda bile maaş ödemekte zorlandığını belirterek “Devlet ciddi önlemler almazsa daha çok iş yeri kapanır ve işsiz sayısı çok daha katlanır” dedi.

Oflaz asgari ücretin artması durumunda küçük işletmelerin ayakta kalamayacağını savunarak, asgari ücrete zamdan önce işverenlerin sırtına yüklenen bazı kamburların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Oflaz “Çalışanların ekonomik durumu gerçekten üzücü. Ama bugünkü şartlarda ülke gidişatına göre sıkıntılar gerçekten büyük. Herkesin şart ve durumu farklı. Bizim gibi küçük işletmeler ancak dar boğazı geçmeye çalışıyor. Asgari ücrete aslında yüzde 50, 60 ilave etmek gerekir. Ancak bu artışın karşısında sigorta ve vergi de artıyor. Elektrik başta olmak üzere her şey korkunç zamlandı. Tabii ki ücretin artmasından yanayız ama biz nasıl ayakta kalacağız bunu hiç düşünen yok” dedi.

ŞU ANDA BOĞULUYORUZ, ZAM NASIL YAPARIZ?

Küçük ölçekli bir otel olmalarına ve çalışan sayısının 6 kişi olmasına rağmen yine de zorlandıklarını belirten Ömer Oflaz “Asgari ücret artışı bazı iş yerlerini kapatmaya kadar götürür. Otelin mülkü bana ait olmasına rağmen ben zorlandığım için gelecek ücret zammıyla ayakta durmam zorlaşır. Oteli kiraya vermeye kalksam kimse cesaret edemez. Daralıp büzülüyoruz. Vergiler artıyor. Zaten bir sürü işsiz insan var. Türkiye'nin birçok yerinde asgari ücretin yarısına çalışmaya hazır insanlar var. Onlar ne yapacak? İşsiz ne yapacak?” diye konuştu.

-ELAZIĞ-

“DEVLET İŞVERENİN YÜKÜNÜ HAFİFLETSİN”

Devletin işverenin haklarını da gözetmesi gerektiğini söyleyen lokanta işletmecisi Murat Karatapan 10 kişiye istihdam sağlıyor. Karatapan asgari ücret zammıyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Bence asgari ücretin en az 3 bin lira olması gerekiyor ancak ben bir işveren olarak şunu da söyleyeyim asgari ücretin 3 bin olmasını talep etmekle birlikte işverenin yükü de çok ağır oluyor. Burada işverenle işçi arasında ortak bir nokta bulunması lazım. İşverenle işçi arasında devlet biraz da işverenin haklarını savunsun maddi olarak değil sosyal hak olarak bizlere olanak tanımaları lazım. Devlet işverenin yükünü hafifletsin işçinin asgari ücretini biz öderiz ama devletin esnaftan aldığı şeyler fazla. Biz SSK'yı geçen sene 490 lira veriyorduk bugün 690 lira veriyoruz.” diye konuştu.