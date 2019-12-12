İtalyan Sisal: Hasılatı hemen üç katına çıkaracağız diyemeyiz

Ortağı Demirören ile birlikte Milli Piyango ihalesini kazanan İtalyan Sisal grubu ihale sonrası ilk kez sozcu.com.tr'ye konuştu. İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası'nın düzenlediği Mükemmellik Ödülleri'nde sozcu.com.tr'ye konuşan Sisal Group Kurumsal İletişim Direktörü Giovanni Maggi, Türkiye'ye 50 milyon euro (290 milyon TL) yatırım yapacaklarını söyledi.

‘TÜRKİYE’DE BU İŞİ TEK BAŞIMIZA YAPMAMIZ İMKANSIZDI’

Maggi 1946 yılında İtalya'da kurulan Sisal'ın iki sene önce İtalya dışında da büyüme kararı aldığını Fas ve İspanya'dan sonra hedeflerini Milli Piyango İdaresi olarak belirlediklerini belirtti.

Giovanni Maggi, “Milli Piyango'nun satılacağını biliyorduk ama Türkiye gibi bir ülkede bu işi tek başımıza yapmanın imkansız olduğunu da biliyorduk. Buranın dili farklı kültürü farklı çok şeyi bize göre farklıydı” diyor.

Bir süre muhtemel ortaklar aradıklarını anlatan Maggi, “Birkaç muhtemel ortakla görüştük, Demirören'le tanışma şansımız oldu, birlikte ihaleye girip kazandık” ifadesini kullandı.

‘ŞANS OYUNLARININ DÜNYANIN HER YERİNDE GEÇERLİ KURALLARI VAR’

‘Türkiye'de şans oyunları pazarının başka ülkelere göre ne gibi farklılıkları var?' sorumuzu Maggi şöyle yanıtladı:

Türkiye pazarını çok da bilmiyorum açıkçası fakat şans oyunları işinin dünyanın her yerinde geçerli kuralları var. Çok büyük satış pazarlama ekiplerimiz var. Türk müşterileri daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bir yöntemimiz var. Biz İtalya'da başarılıyız. Fas'ta başarılı olduk. Benim fikrime göre Türkiye loto pazarı genişleyebilir. Pazarı 10 kat büyüklüğe ulaştıramayabiliriz. Ama Türk loto pazarını geliştirebiliriz İtalya'daki yeteneklerimizi buraya gösterebiliriz.

Varlık Fonu Başkanı Zafer Sönmez Milli Piyango'nun hasılatının 2021 yılında üç katına çıkarma sözünü Milli Piyango'yu alan gruptan aldıklarını açıklamıştı.

‘HASILATI HEMEN ÜÇ KATINA ÇIKARAMAYIZ AMA İYİ FİKİRLERİMİZ VAR’

Maggi'ye bunu hatırlattığımızda, “Bu iyi bir fikir gerçekten (Gülüyor) Türkiye devleti için burada iyi bir iş çıkarabiliriz. Hasılatı hemen üç katına çıkaracağız diyemem ama fikirlerimiz var. Modernize edeceğiz altyapıyı ve yeni oyunlar ekleyeceğiz başarılı olabilmek için” diye konuştu.

Maggi Türkiye'ye yapacakları yatırımları şöyle anlatıyor:

Şirkete en az 100 kişi alacağız yüzde 99'u Türkiye'den olacak. 5 bin olan satış noktalarını en az 10 bine çıkaracağız. Altyapıyı modernize edeceğiz, yaklaşık 50 milyon euro yatırım yapacağız.