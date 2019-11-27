İtalyanların Yapı Kredi yol haritası belli oluyor

Bloomberg News’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Unicredit SpA Yapı Kredi’de doğrudan hisseye sahip olduktan sonra ilk etapta yüzde 10’dan daha az hissesini satmayı planlıyor. Banka, söz konusu satış ile rasyolarını düzeltmeyi hedefliyor.

Habere göre Koç Holding ve Unicredit, Yapı Kredi’nin hakim hissedarı olan Koç Finansal Hizmetler’i (KFH) ortadan kaldırarak bankada doğrudan hisse sahibi olma konusunda anlaştı.

Yapı Kredi’nin yüzde 82’sine sahip olan KFH’nin ortadan kalkmasıyla yüzde 41 doğrudan hisseye sahip olacak ortaklar, istedikleri zaman ve diğer tarafa danışmadan üçüncü tarafa hisse satışı yapabilecek.

Haberde Unicredit’in Koç Holding’e yüzde 10 hisse satışı teklif edeceği belirtilirken Koç’un söz konusu hisseleri almak istememesi durumunda üçüncü tarafa satış planı yapıldığı ifade edildi.

Kaynaklar, Unicredit’in kalan hisselerini de sonradan satabileceği bilgisini aktardı.