İthal patatesi Bakan’ın firması mı getirecek?

Gaytancıoğlu, ithalata aracılık edecek firmanın Mc Cain Food isimli küresel bir firma olduğunu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçmişte bu firmaya danışmanlık yaptığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. TBMM'ye soru önergesi veren Gaytancıoğlu, Türkiye'nin tarımda ihracatçı bir konumda iken en temel tarım ürünlerini ithal eder hale geldiğine dikkat çekti ve “Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen patates bile üretilemez hale gelmiş, gümrük vergileri sıfırlanarak yurttaşlarımız bir zamanlar en ucuz gıda olan patatesi alamaz duruma getirilmiştir” dedi.

DANIŞMANLIK YAPTI MI?

Bekir Pakdemirli'nin küresel ticaret firmaları ile bağlantısı bulunduğunu öne süren Okan Gaytancıoğlu, önergesinde Bakan'a “Bekir Pakdemirli, geçmişte Mc Cain Food şirketine danışmanlık yapmış mıdır?” sorusunu yöneltti.

Üretici şokta: Gerek yoktu

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım, sıfır gümrükle patates ithalatı hakkında sektör temsilcileriyle görüştü. Yıldırım'ın köşe yazısında aktardığına göre üreticiler şunları söylüyor: “Kararnameyi Resmi Gazete'de görünce şok olduk. Şu anda ithalat yapmayı gerektirecek bir durum yok. Geçen hafta Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli Niğde'deydi. İthalatın konusu bile geçmedi. Pakdemirli'nin bundan haberi olmadığına inanıyoruz. Şu anda ürün teminiyle ilgili bir sorun yok. Aşırı fiyat artışı da yok. Ama görünen o ki adrese teslim bir kararname olmuş.”