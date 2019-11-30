İYİ Partili Çulhaoğlu önerdi: Şehir hastaneleri EYT’lilerden ücret almasın

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) sorunlarını çözecek kararların alınmasını bekleyen vatandaş, hükümetin 2020 bütçesine bu konuda ödenek konulmaması ile hayal kırıklığı yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “40 yaşında emeklilik mi olur?” diyerek konuyla ilgili tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar, emekli aylığı alamadıkları gibi yıllarca prim ödedikleri halde bir işte çalışmadıkları sürece sağlık hizmetlerinden de yararlandırılmıyor. İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın yaşa değil Saray'a takıldığını belirtti.

‘EYT'LİLERİN YANINDAYIZ'

Çulhaoğlu,” Biz bu iş çözülene kadar, EYT'liler haklarına kavuşana kadar mağdur kardeşlerimizin haklarının sonuna kadar savunucusu olacağız. Verdiğimiz her sözün arkasındayız. Onların bu mağduriyeti çözülene kadar en azından sağlık konusunda mağdur olmamaları gerekli. Hükümetin EYT mağdurlarını şehir hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi olmaları konusunda yardımcı olmalı” dedi. Metanet Çulhaoğlu, şehir hastanelerine hasta sayısı garantisi verildiğini belirterek, “Ne yazık ki şehir hastaneleriyle anlaşma yapılmış. ‘Şu kadar sayıda insan gelmez ise ben bu sayı tamamlanana kadar destek vereceğim' diye taahhüt edilmiş. Malesef bakmadığımız hastanın parasını ödüyoruz. Olmayan hastanın parasını ödeyeceğimize hiç değilse EYT'li olmaları nedeniyle ekonomik olarak güç durumda olan insanlarımız sağlık hizmetlerinden faydalansın. Zaten taahhüdün olduğu için bu devlete herhangi bir yük getirmez. Hiç olmazsa EYT'li kardeşlerimizin sağlığı yerinde kalsın “diye konuştu.