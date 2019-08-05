İzmir’de 5 bin 80 işçiye bin lira zam yapılmıştı! İşte o zammın perde arkası

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ bünyesindeki 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi geçtiğimiz günlerde imzalanmıştı. Bu sözleşmeye göre işçilere 1000 TL civarında zam yapılmıştı. Peki bu zam nasıl gerçekleşti? Zammın yapılması hiç kolay olmadı. Zam öncesi 2019 yılının ocak ayında İzmir’de 2 saatliğine hayat durdu ve işçiler çalışmadı. 26 işçi gözaltına alındı. Daha sonra İzmir Büyük Şehir Belediyesi ile anlaşmaya varıldı ve işçiler yüzde 40 oranında zam aldı. Zammın yapılmasında yeni başkan Tunç Soyer’in de katkısı olduğunu belirten DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada,”Zam öncesi DİSK/Genel-İş Sendikasına bağlı şubelerin almış olduğu karar ile 2 saatliğine hayat durdu. Belediyelere bağlı otobüsler çalışmadı. Çöpler toplanmadı uzak bölgede ki işçiler iş bıraktı.” dedi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

4 ay boyunca toplu sözleşme sürecinin başlayamadığını söyleyen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ” 1 Aralık 2018 tarihi itibari ile Toplu İş Sözleşme yetkisi bakanlık tarafından gelmiş o dönem 696 sayılı KHK ile geçen 800'e yakın personelin bu toplu sözleşmeden faydalanamayacağı ile ilgili İzenerji Şirket hukukçuları ile itiraz etmiş yaklaşık 4 ay toplu sözleşme başlayamamıştı. 11.01. 2019 tarihinde konu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilmek istendi. Polisin sert tutumu ve müdahalesi ile toplamda 26 arkadaşımız gözaltına alınıp ifade vermeye götürülürken yaşanan bu saldırıya karşı İzmir'de DİSK/Genel-İş Sendikasına bağlı şubelerin almış olduğu karar ile 2 saatliğine hayat durdu. Belediyelere bağlı otobüsler çalışmadı. Çöpler toplanmadı uzak bölgede ki işçiler iş bıraktı. ” ifadelerini kullandı.

10 BİNE YAKIN İŞÇİ TOPLANDI

Daha sonra 10 bine yakın işçinin 26 işçi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önünde toplandığını anlatan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Yaklaşık on bine yakın işçi saldırıya uğrayan arkadaşları işçin İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı ve hakları için gözaltındaki arkadaşlarına sahip çıkmak için eyleme geçti. Hem İ.B.B hem de emniyet ile yapılan müzakereler sonucu gözaltındakiler serbest bırakıldı. Sendika ve İ.B.B hukukçuları mutabakata vararak itirazı geri çekti. Böylelikle İtirazın çekilmesi ve yetkinin gelmesiyle 13 Mart 2019 ‘da tekrar görüşmeler kaldığı yerden başladı.” dedi.

Zam görüşmelerinin 31 Mart yerel seçimleri öncesine denk geldiğini belirten Sarı, “Tam da bu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanlığına aday gösterilen Sayın Tunç Soyer sendikamızı ziyaret ederek işçilerle buluştu. Burada yapmış olduğu konuşmada kentin zenginliklerini bir grup değil, emekçi ile halk ile eşit ve adil bir şekilde paylaşacağını, belediyede çalışanı 26 Bin işçinin arasındaki ücret farklarının 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde eşit işe eşit ücret politikasının hayata geçirileceği müjdesini verdi. Doğal olarak en düşük ücretle çalışan İzenerji işçilerin toplu sözleşme sürecinde yapılan görüşmeler toplantılar müzakereler sonucu yan yana aynı alanda çalışan ücret adaletsizliğini kendisine ifade edilmiş 74- 76-78 ve 80 olan yevmiyelerin iyileştirme yapılarak 104 -106-108 ve 111 TL ‘ye yükseltilerek ortalama yevmiyeler %40 zamlanmış oldu. Onun haricinde diğer sosyal haklar da verildi.” dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca her iki ayda bir 180 TL birleştirilmiş sosyal yardım adı altında ayni ve nakdi ödeme kararı alınmıştır. Ölüm, doğum, sel ,afet yangın gibi çocuğu evelene sünnet olan işçiye vb. gibi diğer sosyal hak gibi birçok sosyal hak elde edilmiştir. KHK ile geçen ve Yüksek Hakem Kurulunun almış olduğu kararla mağdur edilen 800'e yakın işçi üyelerimize de asgari ücret mağduriyetinde kaynaklı olarak, 417 TL'lik gıda paketi meclis kararı ile üyelerimize ödenecektir.