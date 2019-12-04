İzmir’de minibüs ücretlerine zam

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, İzmir’de minibüs fiyatlarına en son 1 yıl önce zam yapıldığını söyleyerek şartlar nedeniyle fiyat artışına gittiklerini açıkladı.

Fiyat artışlarının geçmişte 2 yıla kadar uzadığını ifade eden Uğuz, yeni düzenlemeyle minibüs indi bindi fiyatının 3 liradan 3.50 ye çıktığını söyledi.

“GÜNDE 400 BİN KİŞİ TAŞIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçen ay otobüs ulaşımına zam yaptığını anlatan Uğuz, otobüslerde indi bindi ücretinin 3 lira 56 kuruşa çıktığını söyleyerek, “Akaryakıt fiyatları, parça giderleri ve tamir masrafları sürekli artıyor. Bu artış söz konusu zammı zorunlu kıldı” dedi. Güzergahlardaki fiyatların kademe kademe değiştiğini dile getiren Uğuz şöyle devam etti:

“İzmir’de 60 hat üzerinden bin 117 minibüsle günde 400 bin kişiyi taşıyoruz. Fiyatlar güzergaha göre değişiyor. 4.25 olan güzergah 4.75 oldu. Buca’dan Bornova’ya yada Bornova’dan Egekent’e gibi birkaç güzergahta bu fiyat uygulanacak.”

İSTANBUL VE ANKARA’DA FİYATLAR

İstanbul’da minibüs ücretleri 0-2 kilometre için 2.50 TL, 2-4 kilometre için 2.70 TL, 4-7 kilometre için 2.90 TL, 7-11 kilometre için 3 TL, 11-15 kilometre için 3.30 TL, 15-20 kilometre için 3.70 TL olarak uygulanıyor. 20 kilometre üzerinde her 1 kilometre için 10 kuruş ilave ediliyor. Öğrenci ise kısa mesafe de 1.50 TL, uzun mesafede 2 TL ödüyor.

Ankara’daki minibüslerde kısa mesafe ücreti 3.50 TL, uzun mesafe de 4 TL olarak uygulanıyor. Çevre ilçe sınırlarında hizmet veren minibüslerin tam yolcu ücreti 3 TL, indirimli yolcu ücreti 2 TL. (İHA-sozcu.com.tr)