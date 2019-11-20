Japonlar Türk şirketleri radarına aldı! İstanbul’da rakam ikiye katlandı

Dünya genelinde her yıl milyarlarca dolarlık birleşme ve satın alma operasyonuna imza atan Japonların Türk şirketlerine olan ilgisi 2019 yılının ilk 10 ayında tavan yaptı. İstanbul Ticaret Odası’nın sozcu.com.tr ile paylaştığı verilere göre 2014 yılında 6 adet Japon ortaklı firma kurulurken bu rakam 2019 yılında 11’e çıktı. Bu rakamın yanına Japon firmaların satın aldığı ve ortak olduğu şirketler de eklenince Japonların Türk şirketlerine olan ilgisi daha da büyük boyutlara çıkıyor.

İSTANBUL’DA HALİHAZIRDA 74 ADET JAPON ORTAKLI FİRMA BULUNUYOR

İstanbul Ticaret Odası’nın sozcu.com.tr’ye verdiği bilgilere göre; İstanbul'da halihazırda bulunan Japon ortaklı toplam firma sayısı 74 oldu. İstanbul'da 2019 yılında Japon ortaklı 11 firma kuruldu. Son dönemde ise Japonların Türkiye’deki köklü şirketlerle yaptığı ortaklıklar dikkat çekti. Peki ortaklık kuran firma yetkilileri Japon yetkililerin Türkiye’ye olan ilgisi ile ilgini ne düşünüyor? İşte cevabı…

AKSA JENERATÖR: KRİTERLERE EN UYGUN

Aksa Jeneratör Japon sanayi devi Mitsubishi ile yüksek teknolojili jeneratör üretim tesisi kurdu. Asya Pasifik merkezli yeni şirket, yılda 100 milyon dolarlık ek iş hacmi yaratmayı planlıyor. Japon sanayi devi Mitsubishi ile iş birliklerinin uzun yıllara dayandığını belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Japonya 2007 yılından bu yana ihracatımız için oldukça önemli ve yakından tanıdığımız bir pazar. Türk mühendislik gücünü Japon standartları ve çalışma prensiplerine uygun bir şekilde bu pazara sunarak önemli bir başarı elde ettik. Mitsubishi detaylı bir süreç sonunda kriterlerine en uygun seçenek olduğunu düşünerek Aksa Jeneratör'ü bu ortaklık için partner olarak tercih etti. Pazarın ihtiyaçları doğrultusunda, uzun yıllara dayalı iş birliğimizi ve tecrübelerimizi bu ortaklıkta birleştirmiş olduk.” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİ’

‘Gerek işte gerekse özel hayatta enerjinin sürekliliği açısından doğru jeneratörün seçimi ve doğru şekilde kullanımı giderek daha fazla önem kazanıyor’ diyen Peker, “Bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayabilmek için inovasyona açık ve güncel teknolojiye hakim olmak hayati önem taşıyor. Biz de Aksa Jeneratör olarak hizmet verdiğimiz sektörlerin değişen ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayıp çözüm geliştiren, esnek bir yapıyız. Mitsubishi ile ortaklığımız, bizim bu misyonumuzun sürdürülebilirliği açısından değer taşıyor. Bu sayede Türk mühendisliğinin ve Türk sanayisinin üretim gücünü global arenada hak ettiği şekilde gösterecek olmamız da bizim için ayrı bir gurur vesilesi.” dedi.

ÖZTİRYAKİLER: TÜRKİYE JAPONLAR İÇİN AVANTAJLI BİR ÜLKE

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe dünyanın en büyük üç firması arasında yer alan Japon Hoshizaki Corporation, Öztiryakiler'e yüzde 28.6 oranında ortak olmuştu.

Japonların Türk şirketlerine olan ilgisini sozcu.com.tr’ye yorumlayan Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ise, Japonların Türkiye’de kendini ispat etmiş şirketlerle ortaklık yaptığını söylüyor.

Öztiryaki, “Japonlar İyi firmalarla iş birliği yapıyorlar. Biz de gelişen ve geliştiren iş adamları grubuyuz. Biz şu an Avrupa’ya 3 saatte uçakla ulaşabiliyoruz. Orta Doğu’ya çok yakınız. Kuzey ülkelerine çok yakınız. İlişkilerimiz çok iyi. Dolayısıyla biz pazarı kontrol edebilecek güzel lojistik bir alanda duruyoruz. Japonlar burada birçok şeyi daha kolay halledebileceklerini hesaba katıyorlar. Dolayısıyla tecrübelerini birleştirerek kendi işlerini daha çok büyüteceklerini hesaba katarak böyle birleşmeler ortaya çıkıyor. Türkiye onlar için avantajlı bir ülke.” dedi.

FİLLİ BOYA DA SATILMIŞTI

Geçen aylarda ise Japonya merkezli Nippon Paint Holdings Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin alımını tamamladığını açıklamıştı.

POLİSAN DA JAPONLARLA SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

2016 yılında ise Polisan Holding, Polisan Boya’nın yüzde 50 payının satışı için Japon Kansai Paint ile sözleşme imzalamıştı.