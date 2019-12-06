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JCR, Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'negatif' görünüm ile BBB-, yerel para cinsinden kredi notunu 'negatif' görünüm ile BBB- olarak teyit etti. Türkiye JCR'ın bağlı şirketi JCR Avrasya'yı satın alarak millileştirmişti.

10:06 -
Haberler Ekonomi
JCR, Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi

Yayınladığı raporda Türkiye’nin döviz finansmanının hala dış ortamdaki ani değişikliklere karşı hassas olduğunu belirten JCR, dış finansman ihtiyaçlarının tam olarak karşılanıp karşılanamayacağı konusunda belirsizliğin henüz çözülmediğine işaret etti.

Bu nedenle Türkiye’nin kredi notları için ‘negatif’ görünümü devam ettirdiklerini ifade eden JCR, “Eğer dış ortamda ani bir değişiklik veya bütçe açığında aşırı büyüme olur ise dış borçların yeniden finansmanında kaçınılmaz olarak sıkışma olabilir, bu konunun dikkatle takibi gerekiyor” değerlendirmesini de yaptı.

JCR raporunda uygulanan maliye ve para politikalarının etkisiyle Türk ekonomisinin 2020-2022 dönömende ılımlı büyüme trendine döneceğini öngördüklerini de vurguladı. (FOREKS)

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