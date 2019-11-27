JP Morgan Türkiye’nin 2019 büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, Türk ekonomisinin 2019 yılında yüzde 0.3 ve 2020 yılında yüzde 4 olan potansiyelinin altında yüzde 2.3 büyüyeceğini tahmin etti.

JP Morgan, 25 Kasım tarihinde yayınladığı “2020 için Gelişmekte Olan Piyasalar Görünüm ve Stratejisi” raporunda Türk ekonomisinin 2020 ilk çeyrekte yıllık yüzde 2,0 ve takip eden çeyreklerde yüzde 2,8, 2,4 ve 2,4 oranında yıllık büyüme göstereceğini öngördü.

ENFLASYON TAHMİNİ 11.9

2019 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 11,9 olarak ifade eden JP Morgan, 2020 sonu için enflasyon tahminini ise yüzde 9,5 olarak belirtti.

2018 yılında yüzde 1,8 olan bütçe açığı/GSYH oranının bu yıl yüzde 2,9’a ve 2020’de yüzde 3,3’e yükseleceğini tahmin eden JP Morgan, cari işlemler açığının GSYH’ya oranını ise 2019’da yüzde 3,4 ve 2020’de yüzde 3,6 olmasını beklediğini bildirdi.

TCMB’nin gösterge faizini Aralık ayında 100 baz puan düşürerek yüzde 13,00’a indireceğini öngören JP Morgan, gösterge faizin 2020 ikinci çeyrekte yüzde 12,00’a ve 2020 dördüncü çeyrekte yüzde 9,5’e gerileyeceğini tahmin etti