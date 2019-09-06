Kaç günlük sağlık rapor maaştan kesilir?

Özellikle kış ayların yaklaşıp, havaların soğumaya başlamasıyla hastalıklarda artmaya başladı. Çoğu kişi de gerek değişen hava şartlarından dolayı mevsimsel hastalıklara gerekse dönemsel olmayan çeşitli hastalıklara yakalanmakta ve bu hastalıklarla mücadele etmektedir. Tüm bu sağlık sorunları neticesinde birçok çalışan vatandaş iş gidemeyecek duruma gelebilir. Böyle durumlarda, hastalanan işçinin devamsızlık yapmasına neden olan hastalığını sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile kanıtlaması ve bunu işverene sunması gerekmektedir. Aksi halde çalışan bu raporu sunmadığı zaman mazeretsiz devamsızlık olarak kabul edilir ve bu durum işten çıkarılmaya kadar gidebilir. Getirilen rapor karşısında ise işveren devamsızlık yapılan günlerin ücretini çalışanın maaşından keser. İşçinin mağdur olmaması için ise kesilen bu günlerin ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Bu da iş görmezlik rapor parası olarak adlandırılır. Peki, işçinin kaç günlük sağlık raporu maaştan kesilir? Alınan her rapor sonrası iş görmezlik rapor parası alınabilir mi? Vatandaşların oldukça sık merak ettiği bu konu hakkında hazırladığımız detaylı haber sayesinde merak edilen tüm bu sorular cevaplanacak. İşte haberimizin detayları…

KAÇ GÜNLÜK SAĞLIK RAPOR MAAŞTAN KESİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, işçinin raporlu olduğu sürenin belli bir günden sonrasını ödemektedir. Yani alınan her rapor maaştan kesilmez ve bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu da iş görmezlik parası ödemez.

Raporlu olunan sürenin 3. Gününden itibaren geçen günler işveren tarafından maaştan kesilir ve kesilen ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu öder. Bu durumda 10 günlük rapor almış bir işçinin 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. ve 10. gündeki raporları için toplamda 8 günlük iş görmezlik rapor parası ödenir. Buna karşılık, 2 günlük rapor alan bir işçiye rapor parası ödenmez.

Bunun yanı sıra işçinin iş kazası ya da meslek hastalığından dolayı aldığı raporun tamamı için ödeme yapılmaktadır. Böylece, iş kazası nedeniyle istirahat raporu alan işçinin herhangi bir gelir kaybına uğraması önlenmiş oluyor.