Kadıköy’de dolmuş şoförlerinden ‘işlerimiz düştü’ eylemi

Bostancı'da toplanan 50’ye yakın dolmuş şoförü, dün araçlarıyla Bağdat Caddesi’nden ilerleleyerek Kadıköy’de duraklara geldi. Eylem sırasında trafik ekipleri de trafiğin etkilenmemesi ve bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı.

“TAKSİMETRE TAKMA HAKKIMIZ GERİ VERİLSİN”

Burada grup adına açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Albayrak, “Taksi dolmuş esnafıyız. Kadıköy grubu olarak 264 araçla hizmet ediyoruz. Anadolu yakası ve Avrupa yakası ağırlıklı çalışırken metrobüs hattının açılması sonucu işlerimiz ciddi manada düşmüştür. Son olarak Marmaray hattını açılması ile işlerimiz tamamen durma aşamasına gelmiştir. Yapılan yatırımları destekliyoruz fakat bundan esnafın en az etkilenmesi için çözüm üretilmesini istiyor, taksimetre takma hakkımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi geri verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“RENGİMİZ SARI OLMASINA RAĞMEN SÜREKLİ ÖTELENİYORUZ”

Yapılan açıklamada ayrıca, ” İstanbul Taksiciler Odası’na kayıtlıyız. Plakalarımız taksi plakası. Vergi dairesinde, esnaf sicilde taksi geçiyoruz. Rengimiz sarı olmasına rağmen sürekli, öteleniyoruz. Diğer çözüm önerimiz yeni hatların açılmasıdır” denildi.

DHA