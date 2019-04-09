Doğum yapan annenin doğum sonrasında çocuğun sağlıklı olarak gelişimini sürdürebilmesi için emzirmesi gereklidir. Çalışan kadın işçilerin emzirme izni (Süt izni) ile ilgili düzenlemeler İş Kanunu'nda güvence altına alınmıştır. Peki, kadın işçinin emzirme izni ne kadardır? Merak edilen tüm detaylari haberimizde bulabilirsiniz…

4857 Sayılı İş Kanunu 74. Maddesine göre; “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

Emzirme izni ile ilgili kurallar şu şekildedir:

– Emziren anne her çalışma günü içinde 1,5 saatlik emzirme izni kullanabilecektir

– Bu izin anne yasal doğum iznini bitirdikten sonra başlar çocuk 1 yaşını doldurduğunda sona erer.

– Anne süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanılacağın kendisi belirler.

– İzin süresi günlük çalışma süresinden sayılır ve yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabına dâhil edilir. (İş Kanunu Madde 55 ve 65)

– Kadın işçinin izni nasıl kullanacağını işverene yazılı olarak bildirmesi ve işverenden iznin uygun bulunduğunu gösterir bir ispat belgesi alması gerekir.

– İşveren süt izninin kullanılmasını reddedemez, anne de bu hakkından vazgeçemez.

– Emziren annelerin doğumu izleyen 6 ay içinde gece çalışması yasaktır, ayrıca günde 7,5 saatten fazla çalışmaya zorlanamazlar.

– Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.



DEVLET MEMURU OLAN KADINLARIN SÜT İZNİ

4C emekli sandığı kapsamındaki memur annenin ise doğum sonrası izninin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1,5 saat süt izni süresi hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca doğum yapan memur; analık izni süresi bittikten sonra kesintisiz olarak en az 12 ay süre ile aylıksız izin alması durumunda, süt izni hakkını kullanmamış olacaktır.

İLGİLİ HABER Kadın işçi doğum sonrası ücretsiz izin alabilir mi?