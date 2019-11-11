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Kadınlara kredi kartı ayrımcılığı iddiası

ABD, bu skandal iddiayı konuşuyor... Apple'ın çıkardığı kredi kartı AppleCard'ın kadınlara ve erkeklere sunduğu kredi kartı limitlerinde büyük farklar dikkat çekti. Kadın ve erkekler arasındaki limit farkı 20 kata kadar çıktı. New York Finansal Hizmetler Departmanı, Apple hakkında soruşturma açtı. Kredi kartı algoritmasını yapan banka iddiaları reddetti.

Sozcu.com.tr
09:48 -
Haberler Ekonomi
Kadınlara kredi kartı ayrımcılığı iddiası

New York Finansal Hizmetler Departmanı, teknoloji şirketi Apple’a kadın ve erkeklere farklı kredi kartı limitleri sunularak ”cinsiyetçilik” yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açtı.

Anadolu Ajansı’nın Bloomberg’den aktardığı habere göre, New York Finansal Hizmetler Departmanı teknoloji devi Apple’ın kredi kartı hizmetleri için iş birliği yaptığı Goldman Sachs bankasının algoritmasının kredi sınırlarını belirlemede, kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddialarının ardından soruşturma başlattı.

20 KAT DAHA FAZLA LİMİT

Teknoloji girişimcisi David Heinemeier Hansson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple’ın kendisine eşinden 20 kat daha fazla kredi limiti verdiği paylaşımında bulundu.

Apple’ın kurucularından Steve Wozniak/Fotoğraf: Reuters

Apple’ın kurucularından Steve Wozniak da benzer bir paylaşımda bulunarak kredi kartının limitinin, eşininkinden 10 kat fazla olduğunu iddia etti.

”Apple Card”ı ağustos ayında piyasaya süren Apple ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

BANKA: YAPMADIK, YAPMAYACAĞIZ

Business Insider’ın haberine göre; kredi kartı algoritmasına sahip Goldman Sachs’tan yapılan açıklamada ise cinsiyetçi öngörülere dayanarak kredi kartı limiti belirlendiği iddiaları kesin bir dille reddedildi. Bankadan yapılan açıklamada, “Cinsiyete göre karar vermedik, vermeyeceğiz” ifadesi kullanıldı. (AA-SOZCU.COM.TR)

ABD Apple banka Business Insider Kadın New York söz Teknoloji Twitter
Son güncelleme: 09:59 11.11.2019
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