Kağıt sanayicilerinin satışları azaldı! Stoklar doldu

Son bir yıldır yaşanan ve hâlâ devam eden ticaret savaşları birçok ülkenin ekonomisini, yakından ilgilendiriyor. Kağıt üreticileri yaşanan bu ticaret gerilimlerinden kendi sektörlerinin çok fazla etkilendiğini ve satışlarının düştüğünü söylüyor.

STOKLAR ARTTI! SATIŞLAR AZALDI

Türkiye'nin kâğıt sektöründe dünyanın öncü ülkelerinden olduğunu belirten AGED Başkanı Mustafa Saral, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Saral,” Bugünkü şartlar 2019 yılının başındaki gibi değil ciddi şekilde dünyanın üzerimizde etkisi var. Bizim ham maddemiz maliyetimiz içinde en yüksek paya sahip girdi. Bugün Avrupa’daki bir fabrika kağıdın hammadesini 40-50 euroya kullanırken. Bize maliyeti ise 110 euro. Biz bu konumda rekabet etmeye çalışıyoruz. Bu geçici bir dönem ancak şimdilik sektör sıkıntıda. Kapasite oranımız satışlarla bağlantılı olarak düşüyor. Ürettiğimizi tam kapasite olarak satamıyoruz. Stoklarımız ise arttı. Full stok çalışıyoruz. “dedi.

KAĞIT SEKTÖRÜ 1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Kağıt satışlarının azaldığını ancak kağıt sanayisinin büyüdüğünü ifade eden AGED Başkanı Mustafa Saral, “Yurt içinden ve yurt dışından hurda kâğıdı ham madde olarak değerlendirip üretim yapıyoruz. 1 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyoruz. İdareden destek veya teşvik beklentimiz yok. Sadece ham maddemiz olan hurda kâğıdı temin etmemize engel olunmamasını istiyoruz.” dedi.

SIFIR ATIK KAMPANYASI ÖNEMLİ

Geri dönüşüm sürecinin ve Sıfır Atık Projesi'nin önemli bir ayağı olduklarını da hatırlatan Saral, “Türkiye'de sistem daha fazla hurda kâğıt toplarsa bunun tamamını biz almaya hazırız ve bunu da isteriz. Çünkü hurda kâğıt çöp değil, ülkemiz için değerli bir ekonomik kaynaktır.” dedi.

SOKAK TOPLAYICILARI İÇİN YASAL ALTYAPI ŞART

Hurda kâğıdı dönüştürerek katma değer yaratan kâğıt sanayinin ham madde ihtiyacının bugün 4 milyon tona ulaştığını ifade eden Saral, “Biz sokak toplayıcılarının emekçi insanlar olduğunu biliyoruz ve onların daha iyi şartlarda yaşaması için daha iyi para kazanmalarını arzuluyoruz. Geri dönüşüme omuz veren herkes bizim için değerlidir. Sokak toplayıcılarının topladıkları hurdaları, pazarda serbestçe ve doğrudan satabilmelerine imkân sağlayan yasal alt yapının bir an önce hazırlanması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.