Kağıt sanayicilerinin vergi korkusu!

Kağıt sanayicileri ticaret savaşlarından ve ithalata getirilecek vergilerden sektörün olumsuz yönde etkilendiğini söylüyor. Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) Başkanı Mustafa Saral, “Dünyada hepimizin bildiği gibi ticaret savaşları var ve bu savaşların sonucu olarak bir çok emtianın fiyatları düştü. Bu emtia fiyatlarının düşüşünden biz olumsuz etkileniyoruz.” dedi.

Sıfır atık yasasıyla ham madde ihtiyaçlarının tamamını içeriden karşılamayı hedeflediklerini söyleyen Saral, “Kağıt toplama miktarlarını artırmak zorundayız. Ham maddemizin toplanmasının desteklenmesini istiyoruz. Bu çok önemli. Bizim girdimizde en önemli maliyet ham madde. Önümüzdeki dönemde de bu miktarların sıfır atık yasasıyla artırılacağına inanıyoruz” dedi.

“SİSTEM ÇALIŞAMAZ HALE GELİR”

Avrupa’da kağıdın ton fiyatının 200 TL olduğunu söyleyen Saral bu rakamın Türkiye’de 650 TL’ye çıktığını belirtiyor. Saral yaptığı açıklamada, “Bunun 200 TL olmasının sebebi. Avrupa’da sistemin desteklenmesinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı. Kağıt ithalatına getirilecek olan verginin sektörü zor duruma sokacağını belirten Saral, “Kağıt ithalatına vergi getirileceği konuşuluyor. Biz bu şartlarda herhangi bir vergiyi kaldıracak durumda değiliz. Biz ihracat yapamazsak üretim yapamayız. Biz yüzde 25’lik kapasitemizi ihracatla dolduruyoruz. Eğer biz yüzde 25 eksi kapasiteyle çalışırsak sistem çalışamaz hale gelir.” dedi.

“DURUMDAN ENDİŞELİYİZ”

Enerji fiyatları, doğal gaz fiyatları, işçilik maliyetlerinin kendilerini rekabet edemez duruma getirdiklerini söyleyen Saral, “43 yıllık sanayiciyiz. Durumdan endişeliyiz. Üretimden kısacağız. Bu vergi bizi ciddi şekilde sıkıntıya sokacak. Yeni yapılacak yatırımlardan vazgeçilecek. Kapasitelerimiz ve ihracattaki rekabet gücümüz azalacak.” ifadelerini kullandı.