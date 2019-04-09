Kahve Dünyası çalışma saatleri 2019 – Kahve Dünyası şubeleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Kahve Dünyası mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Kahve Dünyası şubeleri sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Kahve Dünyası, 07:30-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Kahve Dünyası çalışma saatleri 2019…

KAHVE DÜNYASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Kahve Dünyası, hem cadde hem de AVM mağazacılığı yapmasından dolayı, çalışma saatleri değişiklik göstermektedir. AVM içindeki şubeleri, sabah 10:00 da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00’a kadar çalışmaya devam eder. Resmi bayramlar da açık olan mağazalar Dini Bayramların ilk günü saat 12:00-14:00 açılıp akşam yine 22:00 da kapanmaktadır.

AVM dışındaki şubeleri ise, sabah 07:00 ile 09:00 arasında değişkenlik gösteren saatler de açılıp akşam 22:00-00:00 saatleri arasında kapanmaktadır. Saatlerin değişkenlik göstermesi, şubelerin lokasyonuna bağlıdır. Kahve Dünyası, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet verir. Kahve Dünyası öğle arası tatili vermemektedir.



Kahve Dünyası şubeleri 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde, dini ve resmi bayramlarda da açıktır.

Kahve Dünyası Merkez Ofis, Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi, İnebolu Sokak, Ekemen Han No:1 Kat:4 Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Kahve Dünyası Merkez Ofis Telefon Numarası: 0 212 244 07 00

Kahve Dünyası Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0 850 393 70 70

KAHVE DÜNYASI HAKKINDA

1992 yılında kurulan Altınmarka Grubu’nun, 2004 yılında İstanbul Eminönü’nde açtığı ilk mağazasıyla birlikte Türkiye'nin 34'ten fazla şehrine ulaşan Kahve Dünyası, ilk yurt dışı mağazasını 2011 yılında Londra, Piccadilly Circus'ta açtı. Kahve Dünyası bugün Türkiye, İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da yer alan 180'den fazla mağaza ile toplam 450'den fazla noktada müşterilerilerine hizmet veriyor.