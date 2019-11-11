Kaiser Permanente’nin CEO’su hayatını kaybetti

1945 yılında ABD'de kurulan tamamlayıcı medikal hizmetler şirketi Kaiser Permanente'nin CEO'su Bernard Tyson 60 yaşında uykusunda hayatını kaybetti.
CNN’de yer alan habere göre; şirketten yapılan açıklamada Tyson'ın ölüm nedeni açıklanmadı.
34 yıldır Kaiser Permanente'de çalışan Tyson şirketin ilk siyahi CEO'su olmuştu.
Tyson bireysel özgürlükler konusunda düşüncelerini sık sık dile getirmesiyle tanınıyordu.
Time Dergisi 2017 yılında Bernard Tyson'ı ‘dünyanın en etkili 100 ismi' arasında göstermişti.
Kaiser Permanente geçen yılı 83 milyar dolarlık ciro ile tamamladı.