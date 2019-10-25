Kambiyo vergisi artırılıyor!

Kambiyo vergisi 2 katına çıkarılıyor. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni vergi paketiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Muş vergileri duyururken ‘hayırlı olsun’ ifadesini kullandı.

KAMBİYO VERGİSİ 2 KATINA ÇIKARILIYOR

Muş dünkü konuşmasında Kambiyo vergisi konusuna da değindi. Muş, “Kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1 idi. Binde 2’ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Döviz hesaplarında elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15 idi. Bir katına kadar artırılması konusunda Cumhurbşkanına yetki verilmesini kanun teklifi içinde öngörmüş durumdayız” dedi.

MAYIS AYINDA ORAN YÜKSELTİLMİŞTİ

Bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) Mayıs ayında sıfırdan %0.1'e yükseltilmişti.

AMAÇ DOLAR TALEBİNİ AZALTMAK

Analistler, Mayıs ayında yapılan BSMV düzenlemesinin dolar talebini azaltmanın yanı sıra Hazine'ye gelir sağlanmasının amaçladığını bildirmişti.