Kambiyo vergisi artırılıyor!

Kambiyo vergisi 2 katına çıkarılıyor. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni vergi paketiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Muş vergileri duyururken ‘hayırlı olsun’ ifadesini kullandı.
Muş dünkü konuşmasında Kambiyo vergisi konusuna da değindi. Muş, “Kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1 idi. Binde 2’ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Döviz hesaplarında elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15 idi. Bir katına kadar artırılması konusunda Cumhurbşkanına yetki verilmesini kanun teklifi içinde öngörmüş durumdayız” dedi.
Bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) Mayıs ayında sıfırdan %0.1'e yükseltilmişti.
Analistler, Mayıs ayında yapılan BSMV düzenlemesinin dolar talebini azaltmanın yanı sıra Hazine'ye gelir sağlanmasının amaçladığını bildirmişti.