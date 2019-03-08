Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kamu bankaları mevduat faizlerine tavan uygulaması getirildi

Kamu kurumlarının kamu bankalarındaki mevduatlarına vadelere göre değişmek üzere tavan getiri uygulaması getirildi.

10:29 -
Haberler Ekonomi
Kamu bankaları mevduat faizlerine tavan uygulaması getirildi

Kamu Haznedarlığı yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre ilgili kamu kurumlarının mevduat, ters repo ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat ve ters repo faiz oranı ile katılma hesabı beklenen/tahmini getirisi, yönetmelikle belirlenen oranlardan daha yüksek olamayacak.

Tavan getiri TCMB tarafından açıklanan bankalarca TL üzerinden açılan vadeli mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının, vadelere göre değişen belli bir oranı ile sınırlandı.

Yönetmeliğe göre, genel bütçe kapsamın dışındaki kamu idareleri; kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda değerlendirmekle yükümlü.

REUTERS

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more