Kamu bankaları mevduat faizlerine tavan uygulaması getirildi

Kamu Haznedarlığı yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre ilgili kamu kurumlarının mevduat, ters repo ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat ve ters repo faiz oranı ile katılma hesabı beklenen/tahmini getirisi, yönetmelikle belirlenen oranlardan daha yüksek olamayacak.

Tavan getiri TCMB tarafından açıklanan bankalarca TL üzerinden açılan vadeli mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının, vadelere göre değişen belli bir oranı ile sınırlandı.

Yönetmeliğe göre, genel bütçe kapsamın dışındaki kamu idareleri; kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda değerlendirmekle yükümlü.

REUTERS