Kamu ihalelerini alan şirketler vergi listesinde gözükmedi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması’nı açıkladı.

Buna göre, 2018’in Kurumlar Vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.

Vergi rekortmenleri listesinde son yıllarda pek çok kamu ihalesi alan şirketin isminin olmaması dikkat çekti.

Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

REKORTMENLERİN 49’U İSTANBUL’DAN

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100’de isimleri açıklan mükelleflerin 49’u İstanbul’dan çıktı. Listede Ankara’dan 14, İzmir’den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ’dan birer firma yer aldı.

Listedeki 70 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100’deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60,31 lira oldu.

Rekortmenler listesinde ilk 100’e giren kurum ve şirketlerden 27’si ise isminin açıklanmasını istemedi. (AA-SOZCU.COM.TR)



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