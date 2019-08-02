Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine bu yıl ek ödemenin ilk yarısı 9 Ağustos Cuma günü verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos’ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

AA