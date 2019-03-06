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Kamu işçilerinin zam farkı belli oldu

Kamuda çalışan işçilerin maaşına enflasyon oranına göre yüzde 4.95 oranında zam yapılacak. Memur ve emeklilerden sonra kamuda çalışan işçilere verilecek enflasyon farkı zammı da netleşti.

Sözcü İstanbul
08:14 -
Haberler Ekonomi
Kamu işçilerinin zam farkı belli oldu

İşçi toplu sözleşmeleri, zam oranları şubat ve ağustos aylarında uygulanıyor. Ama işçiler için hesaplama, 2019 Şubat ayında yapılıyor. Eğer Ağustos 2018 ile Şubat 2019 arasındaki enflasyon oranı yüzde 3.5'i aşmış ise aştığı oranda, 1 Mart 2019'dan geçerli olmak üzere enflasyon farkı verilecekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi Ağustos 2018'de 367.66 iken Şubat 2019'da 398.71 oldu. Buna göre yüzde 8.45 artış yaşandı.

Toplu sözleşme metninde, ortaya çıkan bu rakamın yüzde 3.5'i aşması halinde aşan kısmın işçinin 28 Şubat'taki brüt çıplak ücretine zam olarak uygulanacağı yer alıyor. Yani 1 Mart itibarıyla bu sözleşmeyi imzalayan kamu işçilerine yüzde 4.95 fark artışı yansıyacak.

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