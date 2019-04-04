Kamu ithalatına 761 maddelik yasak

Kamu kurum ve kuruluşlarının ithal ürün savurganlığını önlemek amacıyla geçen yıl şubat ayında kamuya getirilen ithalat sınırlamalarının kapsamı genişletildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, kamu kurumlarının yurtdışından ithal edemeyeceği ürünlerin tek tek sıralandığı “negatif liste” yayımlandı. 761 ürünün sıralandığı negatif liste hemen her sektörü kapsıyor. İthalat yasağı, aynı ürünleri üreten yerli üreticiler için büyük fırsat olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle izin belgesine gerek olmadan ithal edilebilecek eşya listesine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanacağı eşyalar eklendi. Tebliğle ayrıca kamudaki yüzde 15 yerli ürün kullanma zorunluluğunun teknik zorluk durumunda İthalat Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmesinin de önü açıldı.

HER SEKTÖRDEN ÜRÜN

Tebliğde yapılan en önemli değişiklik ise düzenlemeye eklenen “negatif liste” maddesiyle yapıldı. Toplam 761 çeşit ürünün tek tek sıralandığı listenin tebliğe eklenmesiyle kamu kurumlarının hangi ürünleri ithal edemeyeceği kesin olarak belirlenmiş oldu. Kamu kurumlarına getirilen ithal yasağı listesinde yufka açma makinesinden zeytin çizme makinesine, TIR kasasından tartı aletine, krikodan asansöre kadar hemen her sektörü ilgilendiren ürünler bulunuyor. Kamuya ithalat yasağı getiren negatif listedeki bazı ürünler şöyle:

Ambulans, cenaze aracı, itfaiye aracı, karavan, kamyon, kamyonet, tren vagonu, tren ve metro yıkama makinesi, yol süpürme araları, çöp arabası, el arabası, pazar arabası, çelik kasa, araç altı görüntüleme sistemi, güvenlik kamerası, asfalt mikseri, asfalt kesme ve yama makinesi, askeri amaçlı telli ve telsiz telefon, ayakkabı dikiş makinesi, ateş tuğlası ve kiremiti, ayçiçeği eleme, kabuk ayıklama ve hasat makinesi, çay kurutma fırını, fındık toplama makinesi, lunapark oyuncakları, poşet kesim makinesi, seyyar morg, şişme bot, ütü masası, yangın söndürme cihazı…