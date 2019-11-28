Kanal İstanbul’da ihale safhasına geçiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında açıkladığı, “çılgın proje” olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi’nin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Ulaştırma Bakanı Turhan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, “Teknik çalışmaları tamamladık. Çed çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli çevre düzenleme planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız.” diye konuştu.

NEREDEN GEÇECEK?

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Küçükçekmece Gölü’nden başlayıp, Şahintepe Mahallesi’nden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek proje, Terkos Gölü’nün doğusundan Karadeniz’e ulaşacak.

PROJE 45 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Uzunluğu 45 kilometre olacak proje güzergahında yer alan diğer kurum ve kuruluşlara ait mevcut altyapı kavramsal deplase çalışmaları, ilgili kurumlarla mutabık kalınarak hazırlandı. Proje bedeli 75 milyar lira olan Kanal İstanbul’un, kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor. (AA-SOZCU.COM.TR)