Kanal İstanbul’un maliyeti 15 milyar dolar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 2010 yılından bu yana Türkiye'nin en uzun soluklu konuşulan projesi olan Kanal İstanbul hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kanal İstanbul'un maliyetinin 15 milyar dolar olduğunu açıkladı. (82.5 milyar TL)

Bakan projenin yap işlet devret ile yapılacağını devletin kasasından hiç para çıkmayacağını belirtiyor.

‘ISRARLA 65 MİLYAR DOLAR DİYORLAR’

AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Binali Yıldırım ise projenin maliyetinin 10 milyar dolar olacağını açıklamıştı. Geçen Haziran ayında Yıldırım geçen yıl Haziran ayında başbakanken yaptığı açıklamada, “Bir kere rakamları tam bilmiyorlar. Proje 10 milyar dolar, onlar 65 milyar dolar diyor. Projeyi yapan benim. Diyorum ki bu 10 milyar dolar, ısrarla diyorlar ki ’65 milyar doları niye bu işe harcıyorsunuz?’ İkinci yanlış, biz bunu devletin bütçesinden yapmayacağız. Bu projeyi yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştireceğiz” diye konuşmuştu.

‘KANALIN YERİ BELLİ’

Anadolu Ajansı'na konuk olan Cahit Turhan Kanal İstanbul sürecinde ÇED aşamasıyla ilgili son değerlendirmelerin yapıldığını söyledi. Turhan, “Proje kapsamında inşa edilecek kanalın yeri belli.

Kanal boyunca etrafındaki deniz yapıları, liman yapıları, iskeleler ve ticari alanlar, bunların hepsi ayrıntılı şekilde hazırlandı, tamamlandı. Biz bunu imar planlarına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilettik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kanalın etrafında oluşacak diğer şehir planlarını 1/100.000 ölçeğinde tamamladı. Bunun ÇED aşamasıyla ilgili son değerlendirmeler yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

AA-SOZCU.COM.TR