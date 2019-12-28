Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre güncel son depremler…

Türkiye’de gün içinde hissedilecek büyüklükte ve hissedilmeyen büyüklüklerde birçok deprem meydana geliyor. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

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AFAD SON DEPREMLER

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.