Kapasite kullanım oranı Ekim’de arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ekim dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.

Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76,0 seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 795 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. (İHA)