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Kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74'e geriledi.

11:18 -
Haberler Ekonomi
Kapasite kullanım oranı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,1’e indi.

AA

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