Karabük Valiliği de ‘zam söylentisi’ açıklaması yaptı

Karabük Valiliği, yeni yılda kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve harçlarda artış olacağı söylentilerinin doğru olmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların asılsız haberlere itibar etmemeleri istendi.

Geçen hafta Adıyaman’da vatandaşlar da ehliyet ve pasaportlara yüzde 100 zam geleceği söylentisi ile resmi dairelere akın etmiş, dairelerde büyük yoğunluk oluşmuştu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberlerin çıktığı anlaşılmıştır.

T.C kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. kimlik kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (İHA)