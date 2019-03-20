Karayolları ihalesini Polisan kazandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açtığı yol çizgi boyası ihalesi 27 Şubat 2019 tarihinde sonuçlandı, 14.03.2019 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tebligat ile onaylandı.

Polisan Holding A.Ş'nin % 50 iştiraki olan Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş, birinci kısmı 49 milyon 699 bin 250 TL, ikinci kısmı 52 milyon 335 bin 750 TL olmak üzere KDV hariç toplam 102 milyon 035 bin TL tutarındaki ihaleyi kazandı.

SOĞUK YOL ÇİZGİLERİNİ TEDARİK EDECEK

Polisan Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Bitlis; “2019 yılında Türkiye karayollarında trafik düzen ve güvenliğini sağlamak için yatay işaretlemede kullanılacak Solvent bazlı ve Su bazlı soğuk yol çizgi boyalarını tedarik edecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Polisan Holding olarak kuruluşumuzun 55. yılında gücümüze güç katarak yola devam ediyoruz.” diye konuştu.