Vatandaş kargosunu arıyor! Kimseden ses çıkmıyor…

‘Kara Cuma’ indirimleri sebebiyle artan e-ticaret alışverişlerinin ulaştırılması konusunda şikayetler artıyor. Aldıkları ürünlere ulaşamayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden kargo şirketlerini topa tuttu.

Yaşanan yoğunluktan dolayı kargo şirketleri de ürün takibinde oldukça zorlanıyor. Geçtiğimiz günlerde de e-ticaretin önde gelen internet platformlarından biri, tedarikçilerine gönderdiği uyarı yazısında ünlü bir kargo şirketi ile çalışılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

E-TİCARET SİTESİ MÜŞTERİLERİNİ UYARMIŞTI

Şirketten gönderilen uyarı yazısında, “xxx kargoda yaşanan operasyonel sorunlar ve kapasite problemleri nedeniyle bugün itibarıyla gönderilerinizi şubeye teslim etmekte sorun yaşayabileceğinizi öngörüyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

DERNEK, AÇIKLAMA YAPACAK

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik işletmeleri Derneği (KARİD) yetkilileri, sozcu.com.tr’nin konu hakkındaki sorularını yanıtsız bıraktı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde artan şikayetler üzerine bir basın açıklaması yapacaklarını ve merak edilen hususlara açıklık getireceklerini söyledi. Şirket, “Derneğimiz yönetim kurulunun almış olduğu karar gereğince; kısa sürede e-ticaret konusunda KARİD basın bülteni hazırlanarak merak edilen hususlara açıklık getirilecektir” açıklamasında bulundu.

“3 GÜNDÜR ARKADAŞIMA ULAŞMADI”

Konu ile ilgili konuşan Sibel Soysal isimli bir vatandaş, “Geçen pazar günü Öğretmenler Günü nedeniyle verdiğim sipariş hâlâ arkadaşıma ulaşmadı. Pazartesi günü kargoya verilen siparişin salı günü teslim birimine ulaştığını öğrendim. Yarım saat geçtikten sonra kargomun merkez şubeye teslim edilmediğini ve ilk dağıtım gününde teslime başlanacağı yazdı. Arkadaşımın ilk Öğretmenler Günü hediyesini kendisine ulaştıramadım, mağdurum” diye konuştu.

YURTİÇİ KARGO’YA YENİ GENEL MÜDÜR

Öte yandan Yurtiçi Kargo'da üst düzey bire atama gerçekleşti. Yurtiçi Kargo Genel Müdürlüğü görevine Fatih Önyol atandı.

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Fatih Önyol, profesyonel iş yaşantısına 2003 yılında Arıkanlı Holding Taşıma Grubu şirketlerinden Yurtiçi Kargo'da müfettiş olarak başladı. 17 yıl süresince Yurtiçi Kargo yönetim kademesinde farklı görevlerde bulunan Önyol, 2012-2019 yılları arasında Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.