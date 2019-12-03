Kargo teslimatında ‘kota’ uygulaması!

Sozcu.com.tr’nin geçen hafta ‘Kargolarda ne oluyor’ başlığı ile kargoculuk sisteminde yaşanan aksaklıkları gündeme getirmesinin ardından Yurtiçi Kargo sistemini değiştirdiğini açıkladı.

Kara Cuma indirimleri sebebiyle artan e-ticaret alışverişlerinin ulaştırılması konusunda çok sayıda şikayet gelmişti. Aldıkları ürünlere ulaşamayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden kargo şirketlerini topa tutmuştu. Konuyla ilgili yaşanan aksaklıkların bir daha yaşanmaması adına yeni bir uygulamaya gidildi. Buna göre kargo teslimatında ‘kota’ uygulamasına gidildi.

İşte Yurtiçi Kargo’dan müşterilerine yapılan o açıklama:

Yaşanan aksaklıklar nedeniyle geçen günlerde ise Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmeleri Derneği’nden konu hakkında açıklama gelmişti. Başkan Aslan Kut, ise “Bazı müşterilerimizin haklı şikayetlerine tanık olmaktayız. Kısa süreli gecikmelerle de olsa tüm alıcıların kargolarının kendilerine en hızlı şekilde ulaşması için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

YAŞANAN YOĞUNLUK HAKKINDA YURTİÇİ KARGO’DAN SOZCU.COM.TR’YE AÇIKLAMA

Kara Cuma günlerinde yaşanan yoğunluk hakkında Yurtiçi Kargo'dan sozcu.com.tr’ye açıklama yapılmıştı. Söz konusu açıklamada indirim günlerinde kargo yoğunluğunun 3 katına çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

“Kara Cuma” gibi dönemsel olarak markalar tarafından yapılan ve aslında teslimat süresinin değil, indirimin önem taşıdığı kampanyalar müşterilerin şikâyetlerine konu olmaktadır.

E-ticaret sitelerinin kampanya dönemlerinde beyan ettikleri kotaların çok üstünde gönderilere sebebiyet veren söz konusu indirimler, kargo şirketlerinin yıl içinde şubelerinde var olan kapasitelerin çok üstüne çıkmakta; zamanında teslimat bekleyen gıda ve ilaç gibi teslimat süresi hayati önem taşıyan ürünlerin teslimatlarının ister istemez arkasına düşmektedir.

Kargo yoğunluğunun 3 katına çıkabildiği bu dönemlerde mevcut iş yüküne eklenen söz konusu artış ile teslimat sürelerinde gecikmeler yaşanabilmekte ve bu durum tüketicilerde memnuniyetsizliğe sebep olmaktadır.

Markamız, belirtilen bu kritik dönemde kaliteli hizmetimizin sürekliliğinin sağlanması için yoğun gönderi potansiyeli olan e-ticaret müşterileri ile görüşerek kota uygulamasına geçme kararı almış ve kapasite doğrultusunda hizmet sunmaya başlamıştır. Bu kotalar, bir yandan rutin iş akışımızdaki müşterilerimizin teslimatlarını geciktirmemeyi hedeflerken diğer yandan da e-ticaret sitelerinin müşterilerini memnun etmeyi ve ülkemizde e-ticaretin önünü daha fazla açmayı hedeflemektedir.

Kargo şirketlerinin olduğu kadar e-ticaret sitelerinin de teslimat süreleri ve şartları ile ilgili müşterilerini bilgilendirmeleri; lojistik çalışmalarını iletişim çalışmaları kadar proaktif hazırlamaları ayrıca elzemdir.

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