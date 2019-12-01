Kargoculardan indirim yoğunluğu açıklaması

Kara Cuma indirimleri sebebiyle artan e-ticaret alışverişlerinin ulaştırılması konusunda çok sayıda şikayet gelmişti. Aldıkları ürünlere ulaşamayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden kargo şirketlerini topa tuttu. Kargocular adına açıklamayı Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Kut yaptı. Başkan Kut e-ticaret firmalarının indirimleri nedeniyle kargo sektöründe kapasiteyi aşan bir yoğunluk yaşandığını belirtti.

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“PLANLAMANIN ÜZERİNDE SATIŞ HACMİ GERÇEKLEŞTİ”

Dijital kanallardan yapılan alışveriş oranlarının her geçen gün arttığını ve bu artışta e-ticaret firmalarının yaptığı büyük indirimlerin büyük payı olduğunu söyleyen Kut, “Kasım ayında gerçekleşen indirimli satış günlerinde hem e-ticaret firmalarının hem de kargo sektörü oyuncularının planlamasının çok üzerinde bir talep ve satış hacmi gerçekleşti.” dedi.

“HAKLI ŞİKAYETLERE TANIK OLMAKTAYIZ”

Müşterilerimizin ürünlerini tüm gayretimiz ile en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışsak da yoğunluk nedeniyle teslimatla ilgili bazı müşterilerimizin haklı şikayetlerine tanık olmaktayız.” diyen Kut, “Kısa süreli gecikmelerle de olsa tüm alıcıların kargolarının kendilerine en hızlı şekilde ulaşması için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Sektör, süreci daha iyi yönetebilmek ve sorunsuz, kusursuz bir hizmet için gerekli teknik altyapıyı oluşturmakta, araç ve personel ihtiyacını karşılamak için gerekli yatırımları yapmaktadır. Kargo firmaları ve e-ticaret yapan firmalar olarak birlikte daha etkin önlemleri hayata geçirmek bakımından her zamankinden daha sıkı bir iş birliğine girmiş bulunmaktayız. Amacımız, şartlar ne olursa olsun, kusursuz hizmet sunmayı sürekli hale getirmektir.” açıklamasında bulundu.