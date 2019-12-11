Kasım’da 377,8 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Kasım ayı mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında 377 milyon 793 bin 747 dolar mücevher ihracatı gerçekleştiren Mücevher İhracatçıları Birliği, 11 ayda 3 milyar 808 milyon 360 bin 829 dolar ihracata imza atmış oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAKIN, ORTA VE DOĞU ASAYA ÜLKELERİYLE YAPILDI

Kasım ayında ülke gruplarına bakıldığında 147,8 milyon dolarla Yakın, Orta ve Doğu Asya ülkeleri, en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu. Bölgelere göre Kasım ayı mücevher ihracatı şöyle gerçekleşti:

Yakın, Orta ve Doğu Asya 147 milyon 787 bin 433 dolar, Avrupa Birliği 91 milyon 858 bin 894 dolar, Diğer Asya 43 milyon 648 bin 987 dolar, Kuzey Amerika 32 milyon 678 bin 350 dolar, Kuzey Afrika 25 milyon 207 bin 555 dolar, Diğer Avrupa 24 milyon 480 bin 144 dolar, Orta ve Güney Amerika ise 9 milyon 648 bin 663 dolar.

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EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE

Mücevher İhracatçıları Birliği, Kasım ayında ülke grubu bazında en çok ihracatı 94,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdi. Kasım ayında en çok mücevher ihracatı gerçekleştirilen ülkeler şöyle;

Birleşik Arap Emirlikleri 94 milyon 670 bin 692 dolar, İngiltere 37 milyon 046 bin 061 dolar, Amerika Birleşik Devletleri 30 milyon 329 bin 091 dolar, Hong Kong 24 milyon 597 bin 142 dolar, Libya ise 21 milyon 206 bin 518 dolar.

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI

Kasım ayındaki ihracatın lideri 273 milyon 770 bin 11 dolarla Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası grubu oldu. Ürün gruplarında gerçekleşen ihracat rakamları ise şöyle;

Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası 273 milyon 770 bin 011 dolar, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın 51 milyon 620 bin 680 dolar, pırlantalı mücevherci eşyası ve aksamı 18 milyon 484 bin 883 dolar, gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası 11 milyon 916 bin 562 dolar, bijuteri 783 bin 547 dolar, diğerleri 21 milyon 218 bin 064 dolar. (İHA)