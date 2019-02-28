Katainen: Bazı AB gazetecileri basın toplantısına alınmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, İstanbul’da “AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı” ve basın toplantısına katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak AB ile gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin önemine değindi. Albayrak 2019 enflasyon hedefini de tutturacaklarını söyledi.

“BAZI AB GAZETECİLERİ BU TOPLANTIYA ALINMAMIŞ”

Bakan Albayrak’ın konuşmasından sonra söz alan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen sözlerinin hemen başında bazı AB gazetecilerinin basın toplantısına alınmadığını söyledi. Katainen, “Bazı AB gazetecilerinin bu basın toplantısına girmesine müsaade edilmediğini duydum. Maalesef çok üzüldüm. Türkiye’deki yetkililerden bu konuda bir düzeltme yapılmasını rica ediyorum. Gelecek için de bu konu ile ilgili adım atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin konu hakkında sorduğu soruları da yanıtlayan Katainen, “Maalesef bütün detaylara hakim değilim. Sadece duyum olarak bana iletildi. Ancak hakikaten üzüntü duyuyorum. AB gazetecilerinin hepsi bu basın toplantısına katılamadılar. Çalışmalar sürüyor. Bu konu ile ayrıntıları bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim ama basın özgürlüğü dünyanın her yerinde temel bir haktır.” dedi.

“SANIYORUM BİR KISMININ AKREDİTASYONU YENİLENMEMİŞ”

Bakan Albayrak da Katainen’in ardından aynı soruyu yanıtladı. “Konu Türkiye’de faaliyette bulunun çalışanların her yıl akredite olması ile ilgili” diyen Bakan Albayrak, “Sanıyorum bir kısmının akreditasyonu yenilenmemiş. Her ülkenin kendi basın özgürlüğü, kuralları içerisinde olaylar yürür. Bu çerçevede meseleye bakmak lazım.” açıklamasında bulundu.

“SON 15 YILDA 3-4 KAT ARTTI”

Konuşmasında Türkiye ve AB’nin ticaret hacmine dikkat çeken ve ticaretin 165 milyar dolara yaklaştığını söyleyen Bakan Albayrak, “Son 15 yılda bunun 3-4 katı arttığı resim içerisinde korumacılık politikalarının küresel anlamda içeri kapanık çoğulculuğun yerine serbest ticaretin yerini çok farklı ve tek taraflı politikaların aldığı bir dünyada Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki, ekonomik iş birliğinin ne kadar büyük önem arz ettiğinin altını çizmiş olduk. Bu çerçevede son günlerde gündeme gelen iş dünyası çevrelerinin öncelikli ve acil olarak müzakere edilerek her iki tarafın da menfaatine olan bu menfaatin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi hususu dile getirildi.” açıklamasında bulundu.

“YABANCI YATIRIMDA 13 MİLYAR DOLARI GEÇTİK”

2019 yılı için hedef enflasyonu 15,9 olarak açıkladıklarını hatırlatan Albayrak, “Bu noktada baktığımızda ocak ayı ve şubat ayı sahadan aldığımız hem para hem mali politikalar ışında hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde çok net sinyaller alıyoruz. Ekonomide algı konusu çok önemli. Reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştık. Cari denge geçtiğimiz mayıs itibari ile yüzde 6’nın üzerinde yüzde 7-8 lik bir gayri safi milli hasıla oranı beklenirken uygulanan sahadaki diplomasi etkisiyle yılsonu hedeflerinin bile altında muhtemelen 4’ün altında gerçekleşecek. Enflasyon malumunuz zor bir dönem, özellikle ikinci çeyrekten sonraki sürecin baz etkisiyle birlikte çok rahat tutturacağımızı üzerinde bir performansla bu yılın enflasyonunu oluşturacağımızı düşünüyorum. Yabancı yatırımda 13 milyar doları geçtik.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BÖLGENİN TEK DEMOKRATİK ÜLKESİ”

Türkiye ile Avrupa ilişkilerinin günlük ilişkiler olmadığını belirten Bakan Albayrak, “Yüzyıllardır süre gelen bir ilişki bu. Bir yere gitmiyoruz. Hep birlikte dostluk ilişkileri içinde yaşamak en önemli motivasyonumuz olmalı. Taahhütlerin onurlandırılması çok önemlidir. Taahhütleri karşılıklı bir şekilde onurlandırdıkça karşılıklı bu ilişkiler iyi bir noktaya gelecektir. Türkiye bölgenin tek demokratik ülkesi. Bölgemizdeki ülkeler Suriye'nin Irak'ın durumu ortada. Türkiye sistem ve devlet olarak da son 16 yılda kim ne derse desin herkesin hakkını verdiği bir resim var demokrasi her geçen gün güçleniyor. Batıdaki dostlarıma söylüyorum 11 Eylül'de ABD'deki tramvaya şahit olan biriyim. 15 Temmuz daha ağır bir travma yaşattı. Türkiye'de idam yok. Hukukun üstünlüğü ile binlerce asker yargılanıyor.” dedi.