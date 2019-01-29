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Kaymakamlık çalışma saatleri 2019: Kaymakamlık hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Kaymakamlık çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kaymakamlık hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Kaymakamlık çalışma saatleri 2019…

Sozcu.com.tr
08:12 -
Haberler Ekonomi
Kaymakamlık çalışma saatleri 2019: Kaymakamlık hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Kaymakamlık mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Kaymakamlık sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Kaymakamlık 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Kaymakamlık çalışma saatleri 2019…

Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en büyük devlet görevlisidir. Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev almaktadır.

Kaymakamların başlıca görevleri:

– İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
– Valinin emirlerini uygular,
– İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
– Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
– Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.

KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Kaymakamlıklar her sabah mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğle tatili molası olan 12.30'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.30'dan akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar mesaiye devam eder. Kaymakamlıklar hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Kaymakamlıklar ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

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Son güncelleme: android-time 08:22 29.01.2019
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