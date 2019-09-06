Kayyumun yönetimindeki şirket sayısı azaldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Gülal, yönetimini devraldıkları Uğur Soğutma'nın Nazilli üretim tesislerinde yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 875 şirketin devraldıkları günden bu yana yüzde 36 seviyesinde büyüdüğünü söyledi.

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Uğur Soğutma'nın tanıtım yüzü olarak görev yapacak olan Rıdvan Dilmen ile sözleşme imzaladı. Uğur Soğutma'nın Nazilli'de bulunan üretim tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Uğur Soğutma Ceo’su Yusuf Öksüzömer, Uğur Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ragıp Çelebi de katıldı.

‘875 KAYYUM ŞİRKETİMİZ VAR’

Törenin açılışında konuşan TMSF Başkanı Muhittin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devraldıkları şirketler hakkında genel bilgi verdi. TMSF olarak devraldıkları şirketlerin büyüdüğünü belirten Başkanı Muhittin Gülal, kayyum ile yönetilen şirketler hakkında yaptığı açıklamada, “875 şirketimiz var. Bunların öz sermayesi 23.5 milyar lira. 60.9 milyar lira aktif büyükleri var. 44 bin 560 çalışanımız var. Bu şirketleri devraldığımızda aktif büyüklükleri 44.7 miyar liraydı. Yüzde 36 seviyesinde büyüdüler. Şu anda 60.9 milyar lira seviyesine geldi” diyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

15 Ocak 2019’da ise kayyumun yönetiminde 955 şirket vardı. 4 Mart 2019 itibariyle kayyumun yönetiminde olan 932 şirket bulunuyordu. Rakamları TMSF Başkanı Muhittin Gülal açıklamıştı. Yani yıl başından bu yana kayyum yönetimindeki 80 şirket kayyumdan çıktı.

‘NAZİLLİ’NİN MARKASINI TANITMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM’

Nazilli'de 15 Ağustos 1962'de arzuhalci Mehmet Lütfi Dilmen'in oğlu olarak bu iş birliğinden dolayı güzel duygular içinde olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, “Dün Nazilli'nin kurtuluş günüydü. Nüfus kağıdında Nazilli yazan bir futbolcu olarak Nazilli'nin bu markasında tanıtım yapacak olmam Uğur Soğutma markasının yüzü olmam son derece mutluluk verici” dedi.

İHA-SOZCU.COM.TR

