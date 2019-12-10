Kaz Dağları’ndaki maden şirketinden açıklama

Kaz Dağları’nda yaklaşık 200 bin ağaç kesen Doğu Biga Madencilik şirketinden bugün yapılan açıklamada, ruhsatın yenilenmemesinden ötürü iş gücü azaltımına gidildiği belirtildi. Şirket Sözcüsü Çağın Şen'in yaptığı yazılı açıklamada; “Gecikme nedeniyle Kirazlı altın projesinde istihdam edilen 200'den fazla kişi, yapılacak işgücü azaltımı duyurusundan etkilenecektir” denildi.

Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketinin Sözcüsü Çağın Şen, 13 Ekim’de dolan ve şu ana kadar yenilenmeyen ruhsat ve şirketin faaliyetleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

RUHSATIN YENİLENMEMESİ ŞİRKETİ ÜZMÜŞ

Yenilenme işleminin gecikmesinden ötürü işgücü azaltımına gittiklerini belirten Şen, şunları söyledi; “Bugün; inşaat çalışmalarına devam etmek için gerekli olan ruhsat yenileme işlemlerindeki devam eden gecikme nedeniyle Kirazlı altın projesinde istihdam edilen 200'den fazla kişi, yapılacak işgücü azaltımı duyurusundan etkilenecektir. İnşaat çalışmalarına yaklaşık dört aydır ara verilmiştir.

Duyuru kapsamında, Alamos Gold Şirketi'nin dolaylı olarak yüzde yüz iştiraki olan Doğu Biga, çalışanlarına adil bir tazminat sağlamakta ve maden ruhsatlarının yenilenmesi sonrasında işe geri alınacaklarına dair güvence vermektedir. Şirket, bilhassa tüm düzenleyici gereklilik ve şartların yerine getirilmesine rağmen ruhsatların yenilenmemesi karşısında üzüntü içindedir.”

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ERTELEMİŞTİ

Öte yandan şirket 13 Ekim'de dolan inşaat ruhsatı için uzatma başvurusunda bulunmuştu. Ancak Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı uzatma talebi kabul edilen şirketler arasında Doğu Biga Madencilik yer almamıştı. Bunun üzerine şirket madencilik faaliyetlerini ertelediklerini açıklamıştı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Başkanı Murat Kurum da maden şirketi hakkında yaptığı açıklamada ruhsat sürecini durduklarını söylemişti.