Kenevirden sonra tarla fiyatları uçtu

Cumhurbaşkanı’nın kenevir açıklamasının ardından, Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi’nde kenevir tarımı için arazi almak ve kiralamak isteyen yatırımcılar girişimlerde bulunmaya başladı.

Ancak Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından önce dönümü 10 bin lira olan tarlaların fiyatları da talep artınca, 3 katına çıktı. En kaliteli kenevirin yetiştirildiği mahallede arazilerin dönüm fiyatı 30 bin liraya kadar çıktığı belirtildi.

ARAZİ TALEPLERİ PATLADI

Narlısaray Mahallesi Muhtar Ali Sezgen, son günlerde bir çok kişinin kendisini aradığını dile getirerek, “Çeşitli illerden iş adamları arıyor. Ve arazi istiyorlar. Yerler değerlendi. Fakat buradaki arazi sahipleri arazilerini satmayı düşünmüyor. İlginç bir durumda başka yerlere göç eden arazi sahipleri de geri dönmeye başladı. İş adamları fabrika ve ekim için araziler bakıyorlar” diye konuştu.

Mahalledeki arazilere en büyük ilgiyi tekstil fabrikaları gösterirken, bölgeye bir çok üniversiteden heyetler giderek bilimsel araştırmalar yapmaya başladı. Yöre halkı ise geleneksel yöntemlerle kenevir üretimi yaptıklarını, ancak kendilerine destek verildiği takdirde daha modern şekilde üretim yapabileceklerini dile getirdi.

EKİMLER BAŞLADI

Türkiye’de ruhsatlı ekim yapılan yerlerden birisi olan Narlısaray Mahallesi’nde vatandaşlar, sezonun ilk kenevir tohumları toprakla buluşturulmaya başlandı.

Çiftçiler bu sene yerli tohumlardan 10 ton kenevir tohumu üretip, seneye 100 ton tohum elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.