Kerim Rota, Davutoğlu’nun ekibinde

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı üstlendiği yeni parti kuruluş için dün dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunuldu.

Partinin kurucular kurulunda 154 isim bulunuyor. 154 isim arasında ekonomi ve finans dünyasının tanıdığı bir isim de var.

Akbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota. Önceki yıl Kerim Rota Akbank'ta görevini sürdürürken Odeabank'tan Genel Müdürlük teklifi almış teklifi prensipte kabul etmiş, daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Rota'nın ismini veto ettiği ifade edilmişti.

KERİM ROTA KİMDİR?

Kariyerine Finansbank’ta başlayan Kerim Rota, Kasım 2010’da Akbank’ta Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Rota ayrıca Akbank'ın iştiraklerinden Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Akbank AG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Akbank (Dubai) Limited ve AKLease Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Akbank'a katılmadan önce çeşitli özel sektör bankalarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kerim Rota, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Rota, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi dalında yüksek lisans derecesi aldı. Rota 2017 yılında Akbank’tan ayrıldı.



Öte yandan Borsa İstanbul’un eski Genel Müdürü ve Merkez Bankası’nın da eski başkan yardımcısı İbrahim Turhan da Davutoğlu’nun partisinin kurucular kurulunda yer aldı.