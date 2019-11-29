Keşke elektrik ve doğalgaz zamlarına da İBB Meclisi karar verse!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'in de İSKİ'nin suya yapmak istediği yüzde 20'lik zam Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'li Belediye Meclisi üyelerinin oyları ile reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz İstanbul'a söz verdik. İyi günde kötü günde İstanbullunun yanında olacağız dedik. Bugün, ‘Hayatı ucuzlatacağız' diyerek göreve gelenlerin önümüze getirdikleri su zammına, İBB AK Parti Grubu olarak, ‘hayır' diyerek geçit vermedik” ifadelerini kullandı.

Mehmet Tevfik Göksu'nun da belirttiği gibi AKP ve MHP'li üyeler sayesinde İstanbul'da suya zam yapılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi su zammını tartışırken tüm Türkiye'yi ilgilendiren zamların ardı arkası kesilmiyor.

Örneğin son bir yılda doğalgaz ve elektriğe toplam 10 kez zam, birer kez de indirim geldi. Elektrik zamları Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanırken doğalgaz zammı BOTAŞ tarafından açıklanıyor. Keşke iki kurum da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri gibi davransa da bu zamlar da hiç yapılmasa veya makul düzeyde tutulsa…