KGF desteğinde değişiklik

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kredi Garanti Fonu (KGF), verdiği kefaletler karşılığı olarak, sistemin uygulanması amacıyla yararlanıcılardan ve kredi verenlerden, kefalete onay verildiği tarihteki kefalet tutan ile izleyen yıllardaki bakiye kefalet tutan üzerinden yüzde 2 oranına kadar komisyon tahsil edebilecek.

Tahsil edilecek komisyon oranı ile tahsilatların en fazla yüzde 10’una kadar olmak üzere KGF’ye aktarılacak tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanacak protokol ile belirlenecek.

REUTERS