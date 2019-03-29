KGF kefalet protokolleri bugün sonlandırılıyor

KGF’nin bankalara gönderdiği ve Reuters tarafından görülen maile göre, 29 Mart saat 1800 itibarıyla 2017 ve 2018 yıllarına ait 200 milyar TL’lik, 52.5 milyar TL’lik ve 32.5 milyar TL’lik kefalet programları kapsamında yeni başvuru alınmayacağı bankalara duyuruldu.

Yetkililer, KGF’nin kullanılmayan limitlerinin konsolide edilerek yeni projelerde kullanmak için hazırlık yaptığını belirtiyorlar.

Bir yetkili, uygulamanın 2017-2018 protokolleri için geçerli olduğuna dikkat çekti.

‘KGF KREDİLERİ ARTIK KULLANDIRILMAYACAK’

Böylece darbe girişimi sonrası devreye alınan ve 2017’de sağlanan kredi büyümesinin ve GSHY büyümesinin motoru olarak tanımlanan ve sonraki yıllarda da sürdürülen bu kapsamdaki KGF kredileri artık kullandırılmayacak.

Bankalara gönderilen mailde bu tarihten sonra sadece kefalet limiti rezerve edilmiş olan ve tahsis süreçleri devam eden işlemlerin sonuçlandırılacağı belirtildi.

Mailde, “Söz konusu kefalet protokolleri kapsamında her bir kredi veren için KOBİT ekranlarında tanımlanmış bulunan kefalet limitlerinin kalan kısmı iptal edileceğinden kesinlikle yeni başvuru girişi yapılmayacaktır” denildi.

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‘YENİ KEFALET ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRİLEBİLECEK’

Bilgilendirmeye göre, KGF ile bankalar arasında imzalanan kefalet protokolleri kapsamında bankalara tahsis edilerek, tahsil edilen muhtelif portföylerde dağınık şekilde kalan bakiye kefalet tutarları önümüzdeki dönemde yeni kefalet ürünleri ortaya konması halinde bir araya toplanarak değerlendirilebilecek.

Buna göre 1 Nisan itibarıyla, 200 milyar TL kaynaklı Hazne kefaleti protokolü, 52.5 milyar TL kaynaklı Hazine kefaleti protokolü, 32.5 milyar TL Hazine kefaleti protokolü ve daha önce yeni başvuru alımına kapatılmış olan 20 milyar TL kaynaklı KOBİ-Değer Kredisi-1 protokolü çerçevesinde yeni bir Hazine destekli kefalet başvurusu işleme alınmayacak.

Öte yandan Reuters’a bilgi veren bir yetkili, mevcut protokollerde kalan limitlerin birleştirilerek yeni bir paket yapılabileceğini söyledi.

Reuters’ta Şubat başında yer alan bir haberde bankacılık kaynakları, KGF garantörlüğündeki işletmelere verdiği kredilerinden takibe attıkları kısmı (NPL) Ağustos ayından bu yana KGF’den tahsil edemediklerini söylemişti.

Bankacılık kaynakları KGF’nin bankalara para ödememek için “bahaneler” bulduğunu ve eksik evrak gerekçesiyle süreci uzattığını iddia ederken, ekonomi yetkilileri ise bankaların mevzuata aykırı davranarak yeniden yapılandırmayı önermeden kredileri NPL’e attığını ve KGF’den tahsil etmek istediğini, bu yüzden de ödemelerin yapılmadığını belirtmişti.

REUTERS