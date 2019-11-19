Kıdem kefen parasına düştü

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, önümüzdeki dönemde başta kıdem tazminatı, esnek çalışma ve ücret vergileri olmak üzere milyonlarca çalışanı çok ciddi sorunların beklediğini söyledi. Bir zamanlar ev ve araba alınabilen kıdem tazminatlarının artık sadece düğün ve kefen parasına yettiğini belirten Kavlak, şimdi bunun bile çok görülüp kıdemin fona dönüştürülmek istendiğini söyledi.

Başkan Pevrul Kavlak, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci ve çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

5 Aralık'ta Türk-İş'in seçimli olağan genel kurulunun yapılacağını, bu seçime daha önce aday olmayacağını açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay dahil mevcut Türk-İş yönetiminin tam kadro yine aday olacağını belirten Kavlak, “Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) kıdem tazminatı, esnek çalışma, ücret üzerindeki vergi yükleri gibi çok kritik sorunlar var. Çalışma hayatı önümüzdeki günlerde hareketlenecek. Türk-İş yönetimi olarak toplanıp, böyle bir dönemde deneyimli Türk-İş yönetiminin görevde kalmasına karar verdik. Başkan Atalay'ı aday olması konusunda ikna ettik” dedi.

FONA DÖNÜŞTÜRECEKLER

Başkan Kavlak, iktidarın kıdem tazminatından işçilerin sadece yüzde 14'ünün yararlanabildiğini iddia ettiğini ancak bu iddiayı samimi bulmadıklarını söyledi. Kavlak, “Eğer gerçekten işçilerin tamamı kıdem alsın isteniyorsa yasaya, ‘Herkes çalıştığı süre kadar kıdem alır' denir, sorun biter. Ama asıl amaç o değil, işçinin kıdemini fona dönüştürmek. İşçi kıdem parasıyla eskiden evini, arabasını alır, üzerine de çocuğunun düğününü yapardı. Şimdi kıdem tazminatıyla ancak düğün yapılıyor, bir de kefen alınabiliyor” dedi.

Kavlak, asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması gerektiğini de belirtirken, 2008 yılında asgari ücretin 27 katı olan yüzde 15'lik ilk vergi diliminin şimdi 9 katına düşürüldüğünü, bu yüzden ücretlilerin yüksek vergi ödemek zorunda kaldığını söyledi. Kavlak, asgari ücretin vergi dışı bırakılması halinde bunun yüzde 35'lik zamma karşılık geleceğini belirtti.

“İŞÇİYİ MEMNUN EDECEK SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ”

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, aralarında Mercedes, Tofaş, Renault, Ford, Otosan, TürkTraktör, Arçelik, Siemens, Bosch gibi dev sanayi şirketlerinin de bulunduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili üyelerinin beklentisini karşılayacaklarını ve işçilerin, “Allah sendikamızdan razı olsun” diyebileceği bir sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Sözleşmenin ilk 6 ayı için toplamda yüzde 26.28, geri kalan dönemlerde enflasyon artı 1 ila 3 puan zam talep ettiklerini hatırlatan Kavlak, “Aralık başında işverenden parasal teklif bekliyoruz. Teklifler beklentimizin altında kalırsa yasal süreci tamamlar greve çıkarız. Ben bugüne kadar grev kararı alınmadan imzalanmış bir sözleşme görmedim” dedi.