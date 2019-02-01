Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dahil edilmez?

Yasalara göre, işçinin çalıştığı her sene için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Çalışılan süre bir sene ise kıdem tazminatı bir maaş üzerinden veriliyor. Kıdem tazminatında hangi ödemelerin dikkate alınacağı ise işçi ve işverenler tarafından merak edilen sorulardan ve bu konuda farklı uygulamalar dikkat çekmektedir. Şimdi, kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemelerin dahil edilmediğine bakalım….

Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılan işçiye, çalıştığı süreye göre işvereni tarafından topluca ödenen paradır. Bu, SSK’lı çalışan tüm işçilere tanınmış bir haktır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN DAHİL EDİLMEYEN ÖDEMELER

– Yıllık izin ücreti

– Evlenme yardımı

– Hafta tatil ücreti

– Bayram harçlığı

– Hastalık yardımı

– Genel tatil ücreti

– Doğum yardımı

– Ölüm yardımı

– İzin harçlığı

– Jestiyon ödemeleri

– Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi

– Seyahat primleri

– Devamlılık göstermeyen primler

– Fazla çalışma ücreti

– İş arama yardımı

– Harcırah

– Bir defalık verilen ikramiyeler

– İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri